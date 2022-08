Formule 1

F1 : Le successeur d’Hamilton déjà trouvé ? La réponse de Mercedes

Publié le 18 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Du haut de ses 37 ans, Lewis Hamilton n’a plus que quelques années à vivre en F1 avant de prendre sa retraite. Sa carrière se rapproche plus de la fin que du début. De ce fait, la question de son successeur chez Mercedes se fait de plus en plus insistante au fil du temps. Mais Toto Wolff avoue ne pas y avoir encore songé et a fait de grandes révélations sur l’avenir de Lewis Hamilton par la même occasion.

À 37 ans, Lewis Hamilton est nettement plus proche de la fin de sa carrière que du début. Comme il l’avouait dans un entretien pour Vanity Magazine récemment, il aurait pu décider d’y mettre un terme à l’issue de la saison dernière, après la controverse du Grand Prix d’Abu Dhabi qui a vu Max Verstappen sortir victorieux et être sacré champion du monde par la même occasion. Mais finalement, Lewis Hamilton a décidé de continuer. Si les choses ne se sont pas bien passées en début de saison pour le pilote de Mercedes à cause de la nouvelle réglementation, le Britannique semble aller beaucoup mieux désormais. Néanmoins, ce n’est plus qu’une question de quelques années au maximum avant que Lewis Hamilton ne quitte la F1. De ce fait, est-ce que l'écurie Mercedes s’est déjà penchée sur la question du successeur du septuple champion du monde ?

F1 : Les plans de Lewis Hamilton pour sa retraite https://t.co/ZXBwnFZn5B pic.twitter.com/OAIngilcEL — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

«Je n'ai été en contact avec aucun autre pilote»

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Toto Wolff a avoué qu’il n’avait pas encore songé au pilote qui remplacera Lewis Hamilton lorsque celui-ci partira à la retraite. « Le successeur d’Hamilton ? Je n'ai été en contact avec aucun autre pilote, a-t-il confié avant de confirmer que le Britannique sera bien dans le paddock pour encore possiblement de longues années. Lewis et moi, même si la saison avait mal tourné, serions restés ensemble l'année prochaine ne serait-ce que sur le principe de l'espoir. Et depuis quelques mois, on discute du fait que ça dure cinq ou dix ans. Donc rien de tout ça n'est vrai. Je n'ai pas été en contact de manière active ou réactive [avec quiconque] pour piloter chez nous à l'avenir. »

Hamilton ne pense pas à la retraite...

Pourtant, Lewis Hamilton sait que la retraite se rapproche de plus en plus. Il a pu voir Kimi Räikkönen quitter le paddock à la fin de l’année dernière. À l’issue de cette saison, c’est Sebastian Vettel qui se retirera de la grille de départ. De quoi faire cogiter Lewis Hamilton, âge de 37 ans ? « La retraite de Vettel ? Cela ne me fait pas réfléchir à mon avenir, mais cela me rappelle que je suis dans une partie de ma carrière où les gens avec qui j'ai commencé à courir vont s'arrêter » a-t-il expliqué il y a quelques jours.

... mais se prépare pour l’après-F1