Verstappen, retraite... La révélation fracassante de Lewis Hamilton

Publié le 9 août 2022 à 22h35 par Quentin Guiton

Cette année, Lewis Hamilton traverse une saison compliquée. Bien loin de l’exercice précédent au cours duquel le Britannique avait bataillé jusqu’au bout pour le titre. Mais le septuple champion du monde avait finalement échoué face à Max Verstappen au terme d’un final complètement fou. D’ailleurs, Hamilton est revenu sur cet épisode, avouant au passage qu’il avait pensé à tout arrêter.

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton a beaucoup plus de mal cette année, notamment à cause des nouveaux règlements instaurés par la FIA, qui visent à plafonner le budget des écuries afin de réduire l’écart entre les différentes écuries et resserrer la course au titre. Un changement qui a profondément impacté Mercedes pour la conception de sa monoplace. Ainsi, en début de saison, les monoplaces de l’écurie allemande ont été sujet au marsouinage, un phénomène faisant rebondir la voiture lorsqu’elle roule à haute vitesse. Ce qui a donc rapidement compromis les chances de titre pour Lewis Hamilton. Toutefois, les choses ont évolué dans le bon sens lors des derniers Grand Prix. Le Britannique reste notamment sur une belle deuxième place à Budapest lors du Grand Prix de Hongrie.

L’échec de la saison dernière

A ce jour, Lewis Hamilton occupe la sixième place du classement général. Une situation bien différente de l’an passé. En effet, le dernier exercice avait offert un énorme duel entre le pilote de Mercedes et Max Verstappen. Lewis Hamilton pouvait remporter son huitième titre de champion du monde et ainsi battre le record de Michael Schumacher. Derrière le Hollandais de Red Bull à quelques courses de la fin, le pilote Mercedes était finalement revenu à égalité pour le Grand Prix d’Abu Dhabi pour offrir aux spectateurs un final incroyable. Le Britannique était même devant durant toute la course. La suite est connue. Il se fera finalement dépassé par Max Verstappen lors du dernier tour, lui laissant ainsi son trophée de champion du monde. Une consécration pour le pilote Red Bull et une immense déception pour Hamilton…

« Je me suis bien sûr demandé si je voulais continuer »

Et lors d'un entretien pour le magazine Vanity Fair , Lewis Hamilton est revenu sur cette fin de saison dernière et sur le moment où il a compris qu’il avait perdu : « Je ne sais pas si je peux vraiment mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Je me souviens être assis là juste dans l'incrédulité. Et réalisant que je dois défaire mes ceintures, que je dois sortir de là, que je dois sortir de cette chose et que je dois trouver la force. Je n'avais aucune force. Et ce fut l'un des moments les plus difficiles, je dirais, que j'ai eu depuis très, très longtemps. Je me suis bien sûr demandé si je voulais continuer. Je suis toujours en mission, j'aime toujours conduire, je suis toujours mis au défi » .

