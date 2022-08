Formule 1

Il défie ouvertement Verstappen pour le titre de champion du monde

Publié le 6 août 2022 à 07h35 par Jules Kutos-Bertin

Loin derrière Max Verstappen au classement des pilotes, Sergio Perez, coéquipier du Néerlandais chez Red Bull, garde le même objectif : devenir champion du monde. A 32 ans, le Mexicain pense qu’il peut battre tout le monde en Formule 1 et est persuadé qu’il a tout pour décrocher un sacre mondial.

Avec sa victoire au Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen semble avoir définitivement plié la course au titre de champion du monde. Vu les erreurs à répétition de Ferrari et le début de saison très difficile de Mercedes, Red Bull a eu un boulevard. Sans se faire prier, Max Verstappen a saisi l’occasion. S’il a dû attendre le dernier tour de l’ultime course pour s’adjuger son premier titre de champion du monde en décembre 2021, Verstappen ne devrait pas attendre aussi longtemps cette saison. Mais pour le prochain exercice, la pression est déjà sur ses épaules.

« Je peux battre n’importe qui en Formule 1 »

Si Charles Leclerc, Lewis Hamilton ou encore Carlos Sainz apparaissent comme des candidats sérieux au titre, c’est également le cas de Sergio Perez, le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. « Si tout va bien et que je pilote parfaitement, je peux battre n’importe qui en Formule 1. Max aussi, je l’ai montré plusieurs fois cette saison. Malheureusement, ce n’est pas facile de le faire tout le temps. Max a une qualité incroyable, il est extrêmement cool pour son âge et a un très bon feeling avec la voiture. C’est pourquoi la question n’est pas de savoir si je peux le battre sur un week-end, mais combien de courses je peux terminer devant lui. C’est une question de constance. C’est ce qui distingue un champion de quelqu’un qui veut en être un », a lancé le pilote mexicain dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Sergio Perez plus confiant que jamais

Même s’il sort de deux courses un peu plus difficiles, Sergio Perez est convaincu de son niveau. « Mon expérience m’y aide. J’ai pratiquement tout vu en Formule 1. Ajoutez à cela le travail acharné avec l’équipe et l’énergie que je mets dans la musculation, entre autres. Je suis en pleine forme. Ces choses me donnent beaucoup de confiance en moi. C’est pourquoi je ne doute pas que je puisse devenir un champion », assure le pilote de 32 ans.

Helmut Marko a décidé de mettre un petit missile bien visé sur Sergio Pérez après la qualif' 😬"La pause estivale n'a pas encore commencé, mais il semble déjà être dans ce mode..."#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/fJAs80QXcs — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) July 30, 2022

« Je fais partie de la meilleure équipe du monde »