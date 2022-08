Formule 1

F1 : Hamilton, Perez... Verstappen reçoit un message d'une légende

Publié le 4 août 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 18h37

Vainqueur du Grand Prix de Hongrie le week-end dernier, Max Verstappen a reçu un beau compliment de la part d'une ancienne gloire de la Formule 1. Felipe Massa, vice champion du monde 2008, s'est montré très élogieux à l'égard du pilote Red Bull. Le Brésilien loue les capacités de Max Verstappen dans sa façon de piloter sa monoplace.

Largement en tête du classement des pilotes après ses succès consécutifs au Grand Prix de France ainsi qu'au Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen met tout le monde d'accord. Le pilote Red Bull compte désormais 80 longueurs d'avance sur Charles Leclerc (Ferrari). Une avance confortable au début de cette trêve estivale, qui devrait lui permettre d'aller décrocher un deuxième titre de champion du monde consécutif après avoir dompté Lewis Hamilton (Mercedes) la saison passée. Ses performances ne passent pas inaperçues aux yeux des anciens pilotes du circuit comme Felipe Massa, qui révèle être en totale admiration devant le Néerlandais.

«J'ai vraiment été impressionné»

Au sortir de sa nouvelle démonstration sur les courbes du Hungaroring, après être parti en dixième position sur la grille, Max Verstappen a pu accroître son avance sur Charles Leclerc au classement des pilotes. Une nouvelle démonstration du pilote et de son écurie qui n'ont pas manqué de faire réagir. Felipe Massa, vainqueur de 11 Grand Prix durant sa carrière, loue les prouesses de Max Verstappen. « J'ai vraiment été impressionné. Je l’étais déjà l’année dernière, mais il y avait eu quelques courses où il avait connu des batailles sales avec Lewis et commis quelques erreurs. Mais cette année, il effectue de l’excellent travail » révèle-t-il dans des propos relayés par NextgenAuto . Le Brésilien ne s'arrête pas là et justifie ses propos par rapport aux performances du coéquipier du Néerlandais.

«Il n’y a aucun pilote faisant du meilleur travail que lui en ce moment»

Felipe Massa compare les performances de Max Verstappen et de Sergio Perez pour souligner l'exploit du Batave sur le Hungaroring. A voitures égales, Max Verstappen affiche des meilleurs temps que son coéquipier mexicain, ce qui impressionne le Brésilien. « Si vous comparez les dernières séances de qualifications, il était une seconde plus rapide que Sergio Perez. Ce que Max démontre... il n’y a aucun pilote faisant du meilleur travail que lui en ce moment » confie-t-il. Felipe Massa admire également la supériorité de l'écurie autrichienne sur Ferrari.

«L’équipe a exécuté de très bonnes stratégies en travaillant avec lui»