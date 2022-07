Formule 1

F1 : Leclerc lance un avertissement inespéré à Verstappen

Publié le 30 juillet 2022 à 07h35 par La rédaction

Ce week-end a lieu le Grand Prix Hongrie sur le circuit du Hungaroring, treizième épisode de la saison de Formule 1. Le duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen tient toutes ses promesses depuis le début de l'année et se poursuit en Hongrie avant la trêve estivale. Charles Leclerc s'est imposé lors de la deuxième séance d'essais libres ce vendredi, mettant ainsi la pression à son rival chez Red Bull. Le Monégasque espère désormais enchaîner, conscient qu'il n'a plus le droit à l'erreur.

La Scuderia Ferrari a frappé fort ce vendredi ! Après la désillusion de la semaine passée au Grand Prix de France, Charles Leclerc s'est bien ressaisi et a remporté la seconde séance d'essais libres au Hungaroring. Son coéquipier Carlos Sainz a quant à lui remporté la première manche. Ferrari démontre sa supériorité sur une piste sèche et met la pression sur son rival autrichien Red Bull. De quoi permettre à Charles Leclerc de reprendre confiance. Le Monégasque reste sur plusieurs désillusions, dont la dernière au Castellet, et sait aujourd'hui qu'il n'a plus le droit à l'erreur.

« Il ne me reste plus qu’à gagner toutes les courses »

Le pilote monégasque croit en ses chances de détrôner Max Verstappen. Il s'est d'ailleurs exprimer à ce sujet avant le GP de Hongrie. « Peut-être que les gens vont croire que je suis fou, mais quand je regarde les statistiques, je crois qu’il faut que je gagne toutes les courses si Max termine à chaque fois deuxième… j’ai vu ça sur Twitter ! S’il n’a pas tous les meilleurs tours en course on peut gagner le championnat ! Je suppose qu’il ne me reste plus qu’à gagner toutes les courses, même si ça ne va pas être facile ! Mais c’est la mentalité que nous devons avoir, parce que sinon mieux vaut rester à la maison. Ce qui me motive en Formule 1, c’est gagner, tout simplement, donc j’y croirai jusqu’à la fin en ce titre de champion du monde », confie Leclerc dans des propos relayés par F1i .

« Nous avons le rythme »

Fort de sa domination lors de la deuxième séance des essais libres, Charles Leclerc persiste et signe : il peut renverser Max Verstappen. « Je pense que nous avons maintenant le rythme pour gagner le championnat. Nous devons juste tout mettre en place. La fiabilité a été un problème cette année, on ne va pas s’en cacher, et nous avons perdu beaucoup de points à cause de ça, mais nous essayons de progresser », poursuit le pilote Ferrari. Mais le dauphin de Verstappen se méfie tout de même des ennuis qui pourraient compromettre sa folle remontée.

« Si nous n'avons plus d'autres soucis... »