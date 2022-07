Formule 1

F1 : Après sa bombe, Sebastian Vettel désigne son successeur

Publié le 29 juillet 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

À l’issue de la saison, la Formule 1 verra l’un de ses plus grands pilotes prendre sa retraite en la personne de Sebastian Vettel. L’Allemand a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce jeudi. De ce fait, Aston Martin doit se pencher sur la question de son successeur dès à présent. D’ailleurs, Sebastian Vettel a livré un premier nom pour prendre sa place.

Ce jeudi, c’est une terrible annonce qui a touché la Formule 1. Sur Instagram , Sebastian Vettel a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. « La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans » a-t-il expliqué sur le réseau social. Cette annonce n’a pas manqué de susciter plusieurs réactions, tant du côté d’Aston Martin que des pilotes comme Mick Schumacher ou encore Lewis Hamilton. D’ailleurs, l’écurie suisse va devoir se pencher sur le successeur de l’Allemand pour la saison prochaine. Sebastian Vettel, lui, verrait bien un pilote en particulier pour prendre sa place.

« J'ai mon avis. Je pense beaucoup de bien de Mick Schumacher »

« J'ai évidemment parlé à Lawrence [Stroll, propriétaire de l'équipe] la veille pour lui dire que je ne continuerais pas. Nous avons brièvement parlé de ce qui pourrait se passer ensuite. J'ai mon avis. Je pense beaucoup de bien de Mick [Schumacher], je ne suis évidemment pas totalement objectif parce que je suis très proche de lui, mais je pense qu'il est un grand pilote. Et c'est quelqu'un qui apprend, il continue d'apprendre quand d'autres calent ou arrêtent de progresser. Il a donc des qualités mais il est aussi très jeune et n'a pas beaucoup d'expérience. Donc je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide » a confié le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport.com . Actuellement chez Haas, Mick Schumacher a toujours été assez proche de Sebastian Vettel. Cette option pourrait donc être vue d’un bon œil pour Aston Martin, bien qu’elle ne soit pas la seule.

Piastri également envisagé par Aston Martin

En effet, Next-Gen Auto a fait le point sur les successeurs potentiels pour Sebastian Vettel chez Aston Martin. Outre Mick Schumacher, on retrouve également le nom d’Oscar Piastri. Chez Alpine, l’Australien fait face à la concurrence de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon. Le jeune pilote de 21 ans prend son mal en patience pour le moment. Mais il pourrait bien trouver un baquet chez Aston Martin, qui a une place libre pour la saison prochaine désormais. Cependant, l’écurie de Lawrence Stroll pourrait aussi se tourner vers une option plus expérimentée.

Ricciardo pour prendre la succession de Vettel ?

En effet, Daniel Ricciardo pourrait rebondir chez Aston Martin. Ces derniers jours, l’Australien a été l’objet de quelques rumeurs quant à son avenir chez McLaren. Un départ avait alors été évoqué pour le pilote de 33 ans, dans le dur au sein de l’écurie britannique puisqu’il figure à la douzième place du classement général cette saison. De ce fait, Daniel Ricciardo pourrait voir un nouveau défi s’offrir à lui avec Aston Martin. Reste cependant à voir ce que ce dernier en dira. Affaire à suivre...