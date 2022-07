Formule 1

F1 : Vettel justifie son énorme bombe

Publié le 28 juillet 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Ce jeudi, Sebastian Vettel a donc lâché une énorme bombe. A 35 ans, le quadruple champion allemand a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison. Aujourd’hui au volant d’une Aston Martin, Vettel va donc laisser sa place à partir de 2023. Et après cette bombe, l’Allemand a apporté des justifications pour expliquer son choix.

Une page va donc se tourner en Formule 1. En effet, pour la saison 2023, Sebastian Vettel ne sera plus sur la grille de départ. Aujourd’hui chez Aston Martin, l’Allemand a décidé de prendre sa retraite. A 35 ans, après 4 titres de champions de France et 16 saisons en F1, Vettel a décidé de passer à autre chose et de raccrocher à l’issue de cette saison.

« Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 »

L’annonce est donc tombée ce jeudi. A travers ses réseaux sociaux, Sebastian Vettel a officialisé sa retraite à la fin de la saison. « Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 à l’issue de la saison 2021-2022. La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné », a ainsi lâché Vettel.

« Le bon moment pour envisager autre chose dans ma vie »

Dans la foulée de cette annonce fracassante, Sebastian Vettel en a dit plus sur les raisons de cette décision. Rapporté par L’Equipe , l’Allemand s’est alors expliqué sur sa future retraite, confiant : « Pourquoi quitter la F1 ? C'est une décision que j'ai prise mercredi soir. J'ai prévenu l'équipe et j'ai eu Lawrence Stroll, le propriétaire de l'écurie. Ils ont compris ma volonté. C'est le bon moment pour envisager autre chose dans ma vie. Je sais l'intensité qu'il faut mettre pour demeurer un pilote de pointe en F1. Si vous le faites, il faut le faire proprement, complètement. Je n'ai pas de plaisir à être en F1 juste pour me dire que je suis en F1. Pour moi, être dans ce sport ne fait sens que si je peux envisager de gagner ou à tout le moins de me battre pour la victoire. Ce n’était plus le cas ? J'ai eu le privilège de piloter dans des écuries qui jouaient le titre, des voitures des équipes fantastiques. À ce titre, Aston Martin ne peut à l'heure actuelle se comparer avec ces écuries-là. La voiture n'est pas au niveau où on l'attend. Alors oui, Aston Martin est une équipe prestigieuse, mais malgré les efforts de chacun, cela n'a pas été le cas. Je reste persuadé que dans le futur l'écurie y parviendra. Je dois aussi admettre que d'autres éléments se sont développés dans mon esprit. Comme voir grandir mes enfants. Ne plus être aussi souvent absent. Profiter de ma famille. Ce sont des voix intérieures que je ne pouvais pas ignorer plus longtemps, même si je continue à aimer à être en compétition ».

L’environnement a pesé…