Formule 1

GP de Hongrie : La grande annonce de Verstappen

Publié le 28 juillet 2022 à 08h35 par Thibault Morlain

Après le Grand Prix de France, la Formule 1 va se déplacer en Hongrie ce week-end. Vainqueur au Castellet, Max Verstappen arrive forcément avec le plein de confiance. Et bien que le circuit ne convienne pas forcément au Red Bull, le champion du monde a clairement annoncé la couleur : Verstappen vient pour jouer la victoire.

Pour la 13ème manche de la saison de Formule 1, les pilotes vont se déplacer ce week-end du côté de la Hongrie. Direction donc Budapest et le circuit du Hungaroring. Une nouvelle fois, la bataille s’annonce intense. Suite à son abandon au Grand Prix de France, Charles Leclerc aura forcément à coeur de revenir au top. Tandis que Lewis Hamilton poursuit également son retour au top, Max Verstappen chercherait lui à glaner une nouvelle victoire lors de ce Grand Prix après s’être déjà imposé lors du Grand Prix de France. Cela pourrait toutefois ne pas être simple pour le Néerlandais et Red Bull étant donné que ce n’est pas la meilleure piste pour l’écurie du Verstappen. Mais malgré cela, l’objectif reste le même : la victoire.

F1 : Une sanction va tomber pour Verstappen https://t.co/1brFqJxs06 pic.twitter.com/yTz0hEwymu — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

« Nous allons tout faire pour gagner »

Dans ds propos rapportés par NextGen Auto , Max Verstappen a envoyé un message très clair à la concurrence en vue du Grand Prix de Hongrie. Malgré les possibles difficultés de Red Bull sur le Hungaroring, il cherchera à remporter la course : « La Hongrie propose une piste spéciale ; j’aime vraiment y piloter car c’est un peu comme conduire sur une piste de karting, il y a un deuxième secteur très technique que j’aime. Ce sera intéressant de voir comment la météo nous impacte tout au long du week-end. C’est difficile de dire comment nous allons performer ce week-end, ce n’est pas notre piste la plus forte mais bien sûr, je veux un bon résultat et nous allons tout faire pour gagner avec l’équipe ».

« J’espère ensuite que l’équipe aura le temps de se reposer… »

Avec une victoire, Max Verstappen prendrait alors un peu plus le large au classement du championnat du monde. Il accentuerait ainsi son avance sur Charles Leclerc et forcément, il pourra partir plus sereinement en vacances. « J’espère ensuite que l’équipe aura le temps de se reposer afin que nous puissions bien démarrer la seconde moitié de la saison après les vacances », a ainsi pu confier Verstappen.

Sergio Perez aussi déterminé