Formule 1

F1 : Tout est déjà prévu chez Alpine pour l’avenir d’Alonso

Publié le 27 juillet à 08h35 par Pierrick Levallet

À 40 ans, Fernando Alonso est actuellement le pilote le plus âgé du paddock en Formule 1. Mais l’Espagnol pourrait bien vivre ses derniers instants, du moins chez Alpine dans la discipline. Son contrat arrive à expiration et pour le moment il n’a pas prolongé. De son côté, l’écurie française voudrait tout de même conserver Fernando Alonso, que ce soit en Formule 1 ou dans une autre discipline.

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après avoir exploré de nouveaux horizons du sport automobile. L’Espagnol s’est engagé chez Alpine et apporte entière satisfaction à l’écurie française. Actuel pilote le plus âgé du paddock du haut de ses 40 ans, l’ancien champion du monde 2005 et 2006 affiche des résultats plutôt satisfaisants pour son équipe. Cependant, Fernando Alonso pourrait bien connaître ses dernières heures chez Alpine en Formule 1. Son contrat arrive à expiration à l’issue de l’année 2022 et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Mais l’écurie française aimerait tout de même conserver le natif d’Oviedo, que ce soit en Formule 1 ou dans une autre discipline.

1️⃣8️⃣,6️⃣7️⃣2️⃣ laps 🐐The MOST laps ever completed by an F1 driver. Congratulations, @alo_oficial. #FrenchGP pic.twitter.com/WG3OopO0H9 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 24, 2022

Alpine a réservé une place à Alonso dans une autre discipline que la F1

En effet, Fernando Alonso pourrait être intégré au sein de l’équipe d’endurance d’Alpine en 2024. L’équipe fera son entrée dans cette discipline la même année et a ainsi réservé un baquet à son pilote de Formule 1. « Il allait forcément avoir un baquet en LMDh le jour où il fera ce saut, il sera le bienvenu, c'est son équipe. Cela fait évidemment partie de la discussion. En fait, nous avons pris la décision de lancer ce programme en pensant aussi à lui en premier lieu » a d’ailleurs confié Laurent Rossi, le patron de l’écurie française, dans des propos rapportés par Orange . L'Espagnol pourrait donc continuer l'aventure avec Alpine, même si ce n'est plus en Formule 1.

Une solution peut-être trouvée pour les jeunes pilotes chez Alpine

En plus du cas de Fernando Alonso, Laurent Rossi a aussi avoué que l’équipe d’endurance pourrait permettre d’offrir des débouchés autres que la Formule 1 aux jeunes pilotes de l’écurie : « Il y a plein d'options pour qu'ils patientent avant la F1. Le poste de réserviste en fait évidemment partie. Le LMDh sera bientôt disponible. Nous pensons donc pouvoir mieux gérer ces jeunes pilotes que nous ne l'avons fait dans un passé très récent. » Alpine pourrait donc avoir trouvé la solution pour éviter les frustrations au sein de son équipe. Ces derniers temps, l’écurie française devait gérer les cas d’Esteban Ocon et d’Oscar Piastri, qui devrait finalement être prêté à une autre équipe de Formule 1 pour gagner en expérience.

Alonso va bientôt décrocher un record de longévité en F1

De son côté, Fernando Alonso devrait bien décrocher un record de longévité avant de quitter à nouveau la Formule 1. Avec 345 départs à son actif, l’Espagnol n’est qu’à cinq longueurs des 350 courses de Kimi Räikkönen, actuel recordman du nombre de Grands Prix disputés en Formule 1. Alors qu’il reste une dizaine de courses sur le calendrier, on imagine que Fernando Alonso dépassera assez facilement Kimi Räikkönen et entrera un peu plus dans l’histoire de la discipline automobile.