Formule 1

F1 : Lewis Hamilton en remet une couche sur son avenir

Publié le 26 juillet à 16h35 par Hugo Chirossel

Après un début de saison compliqué, Mercedes est de retour dans la course au championnat constructeur. Le doublé de Lewis Hamilton (2e) et George Russell (3e) lors du Grand Prix de France a redonné de l’espoir à l’écurie allemande. À 37 ans, le premier nommé a toujours soif de victoire et alors qu’il vient de fêter sa 300e course en Formule 1, il pourrait aller jusqu’à 400.

Mercedes retrouve le sourire. Distancée par Ferrari et Red Bull en début de saison, l’écurie de Toto Wolff s’est relancée le week-end dernier. Les très bons résultats de Lewis Hamilton et George Russell, qui ont fini respectivement deuxième et troisième sur le circuit du Castellet, permettent à Mercedes de se replacer au classement constructeur. Le septuple champion du monde reste d’ailleurs sur quatre podiums consécutifs, ce qui le place à la sixième position du classement des pilotes, à 106 points du leader Max Verstappen, mais à seulement 36 points du troisième, Sergio Perez.

« J’ai toujours autant d’énergie qu’il y a cinq ans »

« Je me sens toujours jeune et frais. J’ai toujours autant d’énergie qu’il y a cinq ans », a confié Hamilton, dans une interview accordée à Canal + avant la course. Ce dimanche, il a également fêté sa 300e course en Formule 1 et pourrait bien en disputer 100 de plus : « ce n’est qu’un chiffre, je pourrais même aller jusqu’à 400 ! » Même son de cloche du côté de Toto Wolff, qui avait tenu un discours similaire à l’issue du GP de France. « Nous avons parlé il y a quelques semaines de la durée de notre partenariat, et le nombre qui a été discuté était de cinq à dix ans. Donc je pense qu'il peut arriver à 400 courses », avait déclaré le patron de Mercedes.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons remporter un Grand Prix cette année »

Hamilton garde une totale confiance dans son équipe et si Mercedes n’a pas encore gagné de course cette saison, le Britannique reste optimiste : « je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons remporter un Grand Prix cette année. Ce n’est pas bon de laisser le doute rentrer en soi. Il faut rester positif. Parfois, je sens même qu’il y a du potentiel dans la voiture. On n’arrive pas encore à exploiter tout ce potentiel, mais on y arrivera . » Au-delà de gagner une course à nouveau, Hamilton ne perd pas l’espoir de remporter le championnat encore une fois. « Quand j’ai obtenu mon premier titre, je me disais : “certains n’en ont même pas un !” J’étais donc déjà très reconnaissant et puis j’en ai obtenu un deuxième. Je suis sûr que je reviendrai un jour dans la bataille pour le championnat . »

