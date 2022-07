Formule 1

F1 : La punchline de Lewis Hamilton sur son avenir

A 37 ans, et malgré ses difficultés en début d’année, Lewis Hamilton ne songe pas encore à prendre sa retraite. Le pilote américain pense encore pouvoir continuer pendant pas mal de temps, et souhaite retrouver le chemin de la victoire, qui lui échappe depuis le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021. Alors jusqu’à quand continuera le septuple champion du monde ? Selon Toto Wolff, il pourrait même viser les 400 courses.

Et si Lewis Hamilton était de retour aux affaires ? En difficulté en début de saison, l’Américain a livré de meilleures performances ces dernières semaines, lui qui a enchainé un 4ème podium consécutif lors du Grand Prix de France. Alors que le pilote de 37 ans dominait la Formule 1 ces dernières années, celui-ci a été détrôné par Max Verstappen, qui s’est emparé de la première place en 2021. Le Néerlandais semble désormais bien parti pour continuer sur sa lancée, même si tout est encore possible. Une passation de pouvoir qui pourrait encourager Hamilton à prendre sa retraite. Toutefois, cela ne semble pas être dans ses plans pour le moment.

« Il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir »

A 37 ans, Lewis Hamilton pourrait décider de mettre un terme à sa carrière prochainement. En effet, l’Américain possède d’incroyables records avec 187 podiums, 103 victoires et 7 titres de champion, et semble avoir pratiquement tout accompli. Cependant, en termes de courses, avec 300 départs au compteur, celui-ci pourrait un jour détrôner Kimi Räikkönen et ses 350 unités. Pour cela, il faudra cependant encore continuer quelques années. Une possibilité que ne semble pas du tout écarter le principal intéressé, qui n'a pas encore l'intention d'arrêter. « Je veux tout d'abord être reconnaissant pour en être arrivé là. Je suis encore frais et j'ai toujours l'impression qu'il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir » a confié Hamilton en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

Hamilton veut gagner à nouveau

Suite aux modifications de la FIA afin de pouvoir rééquilibrer les débats, Mercedes et Lewis Hamilton ont vécu un début de saison compliqué. Pour le moment, l’Américain n’a toujours pas remporté une seule des 12 courses, même s’il totalise 5 podiums. Une situation frustrante pour le pilote, qui espère pouvoir renouer avec la victoire, même si cela ne sera pas pour tout de suite, selon lui : « J'aime ce que je fais et je suis vraiment fier de travailler avec ce groupe incroyable de personnes. Je profite plus que jamais. Bien sûr, je veux retrouver le chemin de la victoire et cela prendra du temps. Je suis sûr que nous nous assoirons à un moment donné et parlerons de l'avenir » .

Hamilton en route pour les 400 courses ?