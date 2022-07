Formule 1

F1 : Hamilton révèle son plus grand rival

Publié le 21 juillet à 21h35 par La rédaction

Il est tout simplement l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Avant de prendre le départ de son 300ème Grand Prix ce week-end au Castellet, Lewis Hamilton a révélé le nom de son plus grand rival durant sa carrière. Après une courte réflexion, le Britannique a avoué qu'il s'agissait de Fernando Alonso.

Lewis Hamilton inscrira encore un peu plus son nom dans la légende de la F1 et du sport automobile en général. En effet, le septuple champion du monde prendra le départ de son 300ème Grand Prix de F1, rejoignant ainsi le cercle très fermé des pilotes ayant concouru plus de 300 Grands Prix. Lewis Hamilton rejoindra le panthéon des pilotes ayant le plus pris part à un GP, composé de Kimi Räikkönen (349), Fernando Alonso (344), Rubens Barrichello (322), Michael Schumacher (306) et Jenson Button (306). Le pilote Mercedes poursuit l'une des plus grandes carrières de l'histoire de la F1, marquée notamment par ses grandes rivalités avec ses concurrents directs, parfois même avec ses coéquipiers.

« Je pense que c'est Fernando »

Interrogé sur son immense carrière, Lewis Hamilton a été questionné sur le sujet de son plus grand rival. Hamilton a répondu avec classe à ce sujet. « Je pense qu'il est difficile de dire qui a été mon plus grand rival. Je dirais qu'en termes de vitesse pure, je pense que c'est Fernando, et aussi en termes de compétences », a concédé Lewis Hamilton dans des propos relayés par Marca . « Nous avons eu beaucoup de bonnes batailles, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. J'espère qu'il sera encore en course l'année prochaine et que nous aurons d'autres batailles entre nous à l'avenir », déclare Hamilton. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue et saluée par Fernando Alonso. « Lewis est un pilote formidable, une légende de la F1, c'est toujours un plaisir de concourir avec lui », salue le pilote espagnol. Une belle marque de respect mutuel entre ces deux légendes encore en activité.

Une carrière énorme

Lewis Hamilton (37 ans) prendra donc part à son 300ème départ en F1 ce week-end. De quoi continuer une carrière débutée en 2007 chez McLaren lors du Grand Prix d'Australie aux côtés de Fernando Alonso justement. On manque de superlatifs pour qualifier la carrière de Lewis Hamilton. Le pilote est le plus titré à égalité avec Schumacher (7 titres). Il détient également le record de victoires en F1 (103), le nombre de saisons consécutives avec une victoire ou plus (15), le nombre de podiums (186) mais aussi de pole position (103). Hamilton, c'est une moyenne de 267 points par saison et plus de 27 500km passés en tête d'un GP. Un chemin tout simplement exceptionnel pour un pilote qui aura réussi à devenir le leader de son équipe malgré les légendes qu'il a côtoyées durant sa carrière.

