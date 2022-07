Formule 1

Mercedes croit encore à un titre mondial pour Hamilton

Publié le 21 juillet à 19h35 par Thibault Morlain

Déjà septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton rêvait d’un 8ème titre en 2021. Mais le Britannique s’est heurté à Max Verstappen. Revenu en 2022 avec le même désir, le pilote Mercedes ne peut toutefois pas se battre pour les victoires sur les Grands Prix étant donné que sa monoplace est loin d’être performante. Un problème que Mercedes veut régler au plus vite afin d’offrir cette 8ème couronne à Lewis Hamilton.

Aujourd’hui, Lewis Hamilton est à égalité avec Michael Schumacher avec 7 titres de champion du monde. Le Britannique aurait toutefois pu prendre le large en 2021. Mais finalement, c’est Max Verstappen qui l’a emporté la saison dernière lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison du côté d’Abu Dhabi. Une terrible déconvenue pour le pilote Mercedes, qui cherche désormais à rebondir, rêvant toujours de ce 8ème titre. Cela ne sera toutefois pas pour 2022 étant donné que sa monoplace est très loin des Ferrari et des Red Bull. Mais Mercedes tente de remédier à cela afin que Lewis Hamilton puisse oublier l’échec de 2021.

« Nous devons produire une voiture qui le place dans la position de viser ce huitième titre »

Chez Mercedes, on souhaite toujours offrir à Lewis Hamilton ce 8ème titre de champion du monde. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Toto Wolff, patron de l’écurie, a en effet expliqué : « Je pense que Lewis aurait dû avoir un huitième titre mondial l’an dernier, tout le monde le sait, mais maintenant nous devons produire une voiture qui le place dans la position de viser ce huitième titre et c’est fondamentalement ma responsabilité. Mais c’est bien parce que je contrôle cette situation ».

« Les gens ont commencé à le critiquer, ce qui n’est pas juste »

Un huitième titre que Lewis Hamilton envisageait de remporter lors de cette saison 2022. Mais le Britannique a vite déchanté en voyant que sa Mercedes n’était pas à la hauteur face à Red Bull et Ferrari. Loin de Max Verstappen ou encore Charles Leclerc, Lewis Hamilton subit d’ailleurs certaines critiques, mais face à cette situation, Toto Wolff a tenu à défendre son protégé. « Il avait hâte d’effacer cette course maudite mais nous ne sommes pas au niveau. Je dois le protéger, parce que les gens ont commencé à le critiquer, ce qui n’est pas juste. C’est complètement absurde : c’est le plus grand pilote de tous les temps. La voiture est juste en dessous de la normale. George a parfois a eu un peu moins de mal parce qu’il est peut-être habitué à piloter des voitures difficiles en fond de grille, mais Lewis n’a pas eu de chance à de nombreuses reprises. Il aurait pu signer deux autres podiums lors de la 1ère moitié de la saison et alors le pendule aurait pointé dans sa direction. Tout le monde comprend que c’est la voiture qui ne fonctionne pas, pas le pilote qui est en faute », a expliqué le patron de Mercedes.

Un réveil au GP de France ?

Il n’empêche que dernièrement, cela va de mieux en mieux pour Lewis Hamilton et Mercedes. Et si le Britannique retrouvait le succès du côté du Grand Prix de France ce week-end ? Ils sont nombreux à croire à un retour en Formule du septuple champion du monde. Sur le circuit du Castellet, Hamilton pourrait alors avoir une belle occasion pour revenir au premier plan et grimper sur la première marche du podium après avoir franchi la ligne d’arrivée. Rendez-vous ce dimanche…