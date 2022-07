Formule 1

F1 : Le programme du Grand Prix de France

Publié le 21 juillet à 14h35 par Arthur Montagne

Ce week-end, le paddock de Formule 1 a rendez-vous au Castellet pour le Grand Prix de France. Sur le circuit du Paul-Ricard, les pilotes entameront la seconde partie de la saison 2022. A deux courses de la trêve estivale, Charles Leclerc et Max Verstappen devraient une nouvelle fois se livrer une belle bataille qui sera peut-être arbitrée par les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell.

La mi-saison vient d'être franchie et les pilotes abordent donc déjà la seconde moitié de cette année 2022 déjà palpitante. Et pour célébrer le début de cette seconde partie de saison, le paddock a rendez-vous au Castellet pour le Grand Prix de France pour la 12e manche de la saison. C'est sur le circuit du Paul-Ricard que les 20 pilotes vont se battre. Un tracé très récent puisqu'il est revenu au calendrier en 2018. Avant cela, le Paul-Ricard avait accueilli 13 fois une course de F1 entre 1971 et 1990, année lors de laquelle Alain Prost s'était imposé à domicile. Mais le tracé a bien évolué puisqu'il a été largement modifié depuis cette époque.

Verstappen veut prendre le large

Vainqueur la saison dernière à l'issue d'une grosse bataille avec Lewis Hamilton en fin de course, Max Verstappen espère rééditer sa performance cette saison. Et pour cause, le pilote Red Bull souhaite prendre le large au classement du Championnat du monde et ainsi distancer la menace Charles Leclerc. Pour le moment, le Champion du monde en titre possède 38 points d'avance sur son rival. Mais le Monégasque s'est imposé en Autriche et a mis fin une série très négative en doublant trois fois Max Verstappen sur la piste. Les coéquipiers des deux pilotes, Carlos Sainz, qui devra étrenner un nouveau moteur, et Sergio Pérez, pourraient également jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Hamilton est de retour !

Mais deux autres pilotes pourraient s'immiscer dans cette lutte et non des moindres puisqu'il s'agit des de Britanniques de Mercedes : George Russell et Lewis Hamilton. En effet, la monoplace allemande semble en constants progrès comme en témoignent les trois podiums consécutifs du septuple champion du monde qui aurait même pu s'imposer à Silverstone. Par conséquent, Lewis Hamilton sera à surveiller de près au Castellet, d'autant plus qu'il a brillé ces dernières années au GP de France. Depuis le retour du circuit Paul-Ricard au calendrier, le Britannique s'est imposé en 2018 et 2019 et a donc remporté deux des trois dernières éditions. Sur un circuit qu'il apprécie particulièrement, le pilote Mercedes pourrait donc tenter de remporter un nouveau Grand Prix pour poursuivre sa série de saisons avec au moins une victoire. Paradoxalement, cela pourrait d'ailleurs ravir Max Verstappen. Le Néerlandais pourrait voir d'un bon oeil l'arrivée de nouveaux pilotes dans la bataille afin de prendre le maximum de points à Charles Leclerc son rival pour le titre. Quoi qu'il en soit, cela annonce du spectacle au Castellet dès vendredi avec les essais libres. Et il faudra d'ailleurs en profiter car c'est très probablement le dernier GP de France puisque le contrat avec la F1 prend fin à l'issue de la saison. En espérant que Pierre Gasly, et plus probablement Esteban Ocon au volant de son Alpine, réussiront à briller à domicile.

💥ALERTE ÉNOOOOORME PROGRAMME💥C'est GIGANTESQUE , GARGANTUESQUE, PANTAGRUÉLIQUE...Mais le GP de FRANCE méritait bien que l'on vous propose plus de 15H de LIVE ce Week-End sur les Antennes @canalplus et @myCANAL !Au Menu : #F1, #F2, #WSeries, #PorscheSupercup, #Indycar ! 😍 pic.twitter.com/rRD0NuseTe — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) July 20, 2022

Le programme du GP de France

- Vendredi 22 juillet



14h00-15h00 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2



- Samedi 23 juillet



13h00-14h00 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications



- Dimanche 24 juillet



15h00-17h00 : Course