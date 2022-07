Formule 1

F1 : L’incroyable révélation de Lewis Hamilton sur le GP d’Abu

Plus de sept mois après le Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière épreuve de la saison 2021, où il a perdu le titre mondial dans le dernier tour au profit de Max Verstappen, Lewis Hamilton (Mercedes) avoue ne pas avoir digéré cette course très controversée, mais explique que cet événement l’a rendu plus fort.

Le 17 décembre 2021 se déroulait le Grand Prix d’Abu Dhabi, vingt-deuxième et ultime manche de la saison 2021 de Formule 1. Une course qui s’annonçait exceptionnelle, puisqu’il s’agissait de l’épilogue de la bataille pour le titre de champion du monde entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui arrivaient aux Emirats Arabes Unis avec le même nombre de points.

Une course (presque) parfaite pour Hamilton

Alors qu’il partait de la deuxième place sur la grille de départ, Lewis Hamilton prenait un meilleur envol que Max Verstappen et prenait la tête dès le premier virage. Durant toute la course, le Britannique impose une cadence infernale que le Néerlandais est incapable de suivre. Alors que l’écart est de plus de 12 secondes entre les deux hommes, la course bascule à seulement cinq tours de la fin. Nicholas Latifi (Williams) perd le contrôle de sa monoplace au virage 14, et percute le rail de sécurité. Un crash qui provoque inévitablement l’abandon du Canadien, mais aussi l’intervention de la voiture de sécurité. Une neutralisation de la course dont tire parti Max Verstappen, qui en profite pour chausser des gommes neuves dans les stands, au contraire de Lewis Hamilton, resté en piste avec ses pneus très usés.

Une fin de course complètement folle

Alors que le Grand Prix doit se terminer sous voiture de sécurité, donc sans que les pilotes aient le droit de se dépasser, le directeur de course Michael Masi décide de faire une entorse au règlement et de relancer l’épreuve pour un seul tour. Incapable de résister aux gommes fraiches de Verstappen, Lewis Hamilton se fait dépasser par le Néerlandais dans les derniers virages du tracé de Yas Marina, et voit son huitième titre de champion du monde lui échapper, alors qu’il avait dominé outrageusement l’ensemble de la course. Le choix inattendu de la direction de course de ne pas respecter la règlementation aura donc tout changé dans la quête du titre mondial. Un acte considéré comme une injustice par King Lewis , qui est resté muet de longues semaines après cette soirée.

« Cet épisode m’a rendu plus fort »