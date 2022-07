Formule 1

F1 - GP de France : Leclerc, Verstappen... Ferrari met la pression

Publié le 18 juillet 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Red Bull et Ferrari se livrent un très grand duel pour le titre de champion du monde. Pour le moment, c’est l’écurie autrichienne qui a l’avantage avec Max Verstappen qui est le leader du classement général. Mais la Scuderia ne compte rien lâcher et semble avoir trouvé une solution pour réduire l’écart qui la sépare de Red Bull avant le Grand Prix de France.

En difficulté depuis quelques années, Ferrari a parfaitement su profiter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour revenir sur les devants de la scène. La Scuderia a parfaitement su gérer la transition dans le développement de sa monoplace, au point de se retrouver à se battre pour le titre. Toutefois, l’écurie italienne doit faire face à la grande concurrence de Red Bull. Après un début de saison délicat en raison de la fiabilité de la voiture, l’équipe de Max Verstappen a parfaitement su faire son retard, au point de voir le Néerlandais être leader du classement général avec 38 points d’avance sur le deuxième Charles Leclerc. Alors que Mercedes est plutôt en retrait, la course au titre devrait se jouer entre Ferrari et Red Bull cette saison. Mais lors des dernières courses, l’écurie de Milton Keynes semble avoir pris un avantage sur la Scuderia , notamment dans la puissance en ligne droite. Néanmoins, l’équipe de Mattia Binotto a tout fait pour réduire ce retard et semble avoir trouvé la solution avant le Grand Prix de France ce week-end.

F1 : Malaise chez Ferrari, Red Bull fait passer un message à Leclerc et Sainz https://t.co/2t1KxhwyoJ pic.twitter.com/TKrn5VKCtf — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

«Je pense que Red Bull a encore un petit avantage mais il est très léger ou négligeable»

« Cela ne fait aucun doute que nous avions un désavantage face à la Red Bull en matière de vitesse de pointe, surtout dans les zones DRS. Concernant la puissance de leur DRS comparée à la nôtre, nous avons beaucoup travaillé là-dessus [avec] le nouvel aileron arrière que nous avons d'abord introduit avec Charles au Canada et sur les deux voitures depuis la Grande-Bretagne. Et avec ce nouvel aileron arrière, je pense que nous avons simplement réduit l'écart que nous avions en matière de vitesse. Je pense que [Red Bull] a encore un petit avantage mais il est très léger ou négligeable » a confié le patron de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

En retard en ligne droite, Ferrari estime pouvoir faire la différence dans les virages

Par la suite, Mattia Binotto a révélé que ses pilotes pourraient faire la différence dans les virages pour rattraper son retard sur les Red Bull dans les lignes droites : « Dans les [virages] où la puissance est limitée, nous sommes très proches. Nous pouvons ensuite faire la différence uniquement dans les virages où l'adhérence est limitée. Je pense que nous avons été rapides [en Autriche], pas seulement grâce à la voiture mais grâce aux deux pilotes, qui ont réalisé un week-end fantastique au niveau de l'équilibre de la voiture, de ses réglages, de la compréhension des pneus, de la gestion des pneus et du pilotage sur le circuit. »

Ferrari ne lâche rien face à Red Bull