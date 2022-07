Formule 1

F1 : Le très beau geste de Verstappen qui va rapporter le jackpot

Publié le 16 juillet 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Véritable star de la Formule 1, Max Verstappen entend bien se servir de son nom pour avoir une influence positive sur les causes qui lui tiennent à coeur. De ce fait, le pilote de Red Bull a décidé de faire un très beau geste pour une fondation caritative en offrant son casque du Grand Prix d’Autriche pour une vente aux enchères. Grâce à cela, le Néerlandais devrait être en mesure de lever des fonds conséquents pour cette organisation.

Champion du monde l’année dernière, Max Verstappen a assurément changer de statut en Formule 1. Le pilote de Red Bull, l’un des meilleurs de la discipline actuellement, semble bien parti pour retenir son titre. Le Néerlandais est le leader du classement général, avec 38 points d’avance sur son dauphin Charles Leclerc et à 57 longueurs de son coéquipier Sergio Pérez. Mais Max Verstappen n’est pas qu'une simple star de la Formule 1. Le natif d’Hasselt en Belgique se fait peu à peu un nom sur le plan international. Et il entend bien se servir de sa réputation pour la bonne cause.

Verstappen met son casque du GP d’Autriche aux enchères

Dans cette optique, Max Verstappen a décidé d’offrir son casque original qu’il a porté pendant le Grand Prix d’Autriche pour une vente aux enchères à l’appui de la fondation Wings for Life. Cette organisation à but non lucratif fondée par le copropriétaire de Red Bull Dietrich Mateschitz et le double champion du monde de motocross Heinz Kinigadner œuvre dans le but de trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière. Max Verstappen entend bien aider cette fondation à lever des fonds pour leurs recherches. Et il devrait toucher un bon pactole.

To support Wings For Life, I’m auctioning off my Austrian GP 2022 helmet and will personally hand it over to the lucky winnerFancy this? Then place your bids and make it happen 👉 https://t.co/IRiPsxevkb pic.twitter.com/12y4Edy0PG — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 8, 2022

Déjà plus de 130 000€ récoltés

La vente aux enchères se terminera le 4 septembre prochain. Et pour le moment, le casque de Max Verstappen a une enchère gagnante à 132 500€. Le montant peut et devrait très certainement bouger d’ici la fin de la vente. Celui qui voudra surenchérir devra monter à 135 000€. Avec le temps qu’il reste, on imagine que le casque de Max Verstappen devrait atteindre une somme assez conséquente. D’autant plus qu’il n’y a pas que cela à gagner. En effet, le pilote de Red Bull signera son casque et le remettra en main propre au gagnant de l’enchère. Ce dernier se verra également lui être offert deux billets VIP pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, la dernière course de la saison 2022.

«Je tiens à remercier chaleureusement Max»