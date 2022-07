Formule 1

F1 : Verstappen pousse un énorme coup de gueule après le GP d’Autriche

Publié le 15 juillet 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Depuis un petit moment déjà, la FIA est ciblé par certaines critiques concernant sa direction de course. Les pilotes réclament plus de cohérence dans la prise de décision des commissaires sur ce qu’il se passe en piste. Max Verstappen a d’ailleurs poussé un coup de gueule après le Grand Prix d’Autriche pour faire passer son message.

Depuis un certain temps maintenant, la FIA fait régulièrement l’objet de quelques critiques concernant son manque de cohérence dans la prise de décisions des commissaires de course. L’année dernière, Michael Masi avait fortement été remis en cause après le Grand Prix d’Abu Dhabi suite à son choix de faire reprendre la course à seulement un tour de la fin et permettant ainsi à Max Verstappen de s’imposer face à Lewis Hamilton. Le Grand Prix d’Autriche de cette saison a lui aussi été la scène de quelques incohérences de la part de la FIA. Pas moins de 43 incidents liés à des violations des limites de pistes ont été déclarés par les commissaires lors de la course. Les pilotes ne cessent donc de se battre pour plus de cohérence dans la prise de décision des commissaires de course. Et Max Verstappen a tenu à faire passer son message en poussant un coup de gueule.

Verstappen invite les commissaires à « travailler davantage avec les pilotes au lieu de camper sur leurs positions et d'être bornés »

« Revenir à un seul directeur de course pour plus de logique dans la prise de décision ? Je ne pense pas nécessairement que cela soit lié au fait d'avoir un seul directeur de course. Je pense qu'il s'agit surtout de travailler davantage avec les pilotes au lieu de camper sur ses positions et d'être bornés. Nous voulons rendre la situation meilleure pour tout le monde, ce n'est pas comme si nous nous battions pour notre propre compte » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com . Pour rappel, la FIA a intégré deux nouveaux directeurs de course pour remplacer Michael Masi : Niels Wittich et Eduardo Freitas.

« Je pense que nous allons travailler là-dessus et faire en sorte d'améliorer la chose »

Max Verstappen estime que la relation entre les pilotes est globalement bonne, malgré les divergences d’opinions sur certains aspects. Le Néerlandais de Red Bull reste d'ailleurs plutôt optimiste concernant une amélioration pour faciliter la prise de décision des commissaires : « Nous avons de bonnes discussions entre nous, les pilotes, et au bout du compte nous sommes d'accord sur la plupart des sujets. Bien entendu, chacun a sa propre opinion sur certaines choses. Mais il y a les incidents de course et tout le reste. Oui, bien sûr que nous pouvons faire mieux. Je pense que nous allons travailler là-dessus et faire en sorte d'améliorer la chose. »

