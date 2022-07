Formule 1

F1 - Clash Hamilton Verstappen : Après avoir claqué la porte, il sort du silence

Publié le 14 juillet 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Evincé de son poste de directeur de course à l'issue du dernier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1 à Abu Dhabi au mois de décembre dernier, Michael Masi s'est exprimé publiquement pour la toute première fois depuis la controverse autour de cette course, où un manquement au règlement de sa part avait fait basculer le championnat du Monde.

Tous les fans et observateurs de Formule 1 ont encore en tête le 12 décembre dernier, date du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière épreuve de la saison 2021, épilogue de la bataille pour le titre mondial entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Alors qu'il ne restait qu'un seul tour de course, et que le Britannique était devant le Néerlandais, l'ensemble des pilotes étaient regroupés derrière la voiture de sécurité, après un crash de Nicholas Latifi (Williams). Alors que la fin de la course aurait dû se terminer avec cette voiture de sécurité, le directeur de course Michael Masi décide de bousculer les règles et de la faire rentrer avant le dernier tour. Une décision non conforme au règlement, et qui fut un tournant dans l'obtention du titre mondial. Lewis Hamilton fut ainsi privé d'un huitième titre de champion du Monde, puisque c'est Max Verstappen qui a été sacré pour la toute première fois.

F1 - Harcèlement : Lewis Hamilton se lâche https://t.co/DSrLCipFYO pic.twitter.com/iwYdwJMD8h — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Masi se livre pour la première fois

Cette décision très controversée et qui n'a cessé de faire polémique pendant des semaines a poussé à l'éviction de Michael Masi de son poste de directeur de course. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, l'Australien a pris la parole publiquement, sans toutefois revenir directement sur cet incident de grande ampleur : « Le soutien personnel de ma famille, de mes amis et de mes collègues dans le monde entier pendant ce voyage et en particulier au cours des derniers mois ne peut être décrit que comme écrasant et quelque chose que je chérirai toujours. Ce fut un plaisir et un honneur de représenter la FIA en tant que directeur sportif monoplace et directeur de course et délégué à la sécurité de la Formule 1 de la FIA depuis le décès inattendu et tragique de Charlie Whiting à Melbourne 2019 » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par F1actu.com .

Un avenir loin de la F1

Michael Masi a ensuite dévoilé ses projets futurs, tout en exprimant sa fierté d'avoir pu travailler en Formule 1 : « Après avoir travaillé sur divers projets dans le monde entier avec la Fédération et ses clubs membres pendant plus de dix ans avant ma nomination, j’ai décidé de quitter l’organisation et de retourner en Australie pour me rapprocher de ma famille et de mes amis. Je suis fier d’avoir travaillé en partenariat pendant de nombreuses années avec les différents clubs membres de la FIA, Formula One Group, les concurrents, les promoteurs et les exploitants de circuits, ainsi que mes collègues et l’équipe interne de la FIA. Je chérirai toujours les relations et les amitiés que j’ai développées tout au long de mon parcours. En particulier, je suis éternellement reconnaissant à Herbie Blash et à feu Charlie Whiting de m’avoir identifié comme un futur successeur en 2018, un rôle que j’étais impatient d’observer et d’apprendre de Charlie pendant de nombreuses années avant son décès soudain ».

Masi reconnaissant