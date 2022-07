Formule 1

F1 : L’annonce de ce pilote qui met le feu au marché

Publié le 13 juillet 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Les mouvements sur la grille de Formule 1 devraient être assez calmes cet été compte tenu du fait que les places sont très rares dans les plus écuries de pointe. Le seul baquet qui pouvait être intéressant était celui de Daniel Ricciardo chez McLaren. Mais le pilote australien annonce qu'il n'a pas l'intention de céder sa place ce qui redistribue les cartes dans le paddock.

Contrairement à ces dernières années, le mercato en Formule 1 s'annonce relativement calme. Et pour cause, les duos de pilotes dans les écuries de pointe sont bien installés. Chez Red Bull, Sergio Pérez a prolongé jusqu'en 2024 tandis que Max Verstappen possède le plus gros contrat de l'histoire de la F1 puisqu'il est lié à l'écurie autrichienne jusqu'en 2028. Ferrari a également blindé Charles Leclerc et Carlos Sainz jusqu'en 2024 alors Mercedes s'appuiera également sur le même duo en 2023, à savoir George Russell et Lewis Hamilton. Parmi les écuries qui arrivent juste derrière dans la hiérarchie, Alpine s'interroge encore sur la situation de Fernando Alonso, dont le contrat s'achève en fin d'année. Mais même si l'Espagnol ne restait pas, son remplaçant est déjà connu, à savoir Oscar Piastri. Par conséquent, il n'y a qu'un seul baquet qui semble être au coeur de toutes les spéculations.

Le baquet de Ricciardo est convoité...

Il s'agit de celui de Daniel Ricciardo. Bien que son contrat s'achève en 2023 chez McLaren, ses prestations sont très loin de répondre aux attentes, et il souffre de la comparaison avec son coéquipier Lando Norris. Par conséquent, un départ du pilote australien n'est absolument pas à exclure d'autant plus que des rumeurs insistantes circulent concernant le fait que Daniel Ricciardo pourrait même quitter la F1 pour suivre les traces de Romain Grosjean en Indycar. Ces derniers jours, un pilote d'Indycar a d'ailleurs effectué un test pour McLaren, à savoir Colton Herta. Dans ces conditions, pas facile de rester serein pour Daniel Ricciardo.

... mais il refuse de quitter McLaren

Et pourtant, l'ancien pilote Red Bull a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Et le message a le mérite d'être clair. « Il y a eu beaucoup de rumeurs au sujet de mon avenir en Formule 1 mais je souhaite que vous puissiez lire mes propres mots à ce propos. Je suis engagé avec McLaren jusqu’à la fin de l’année prochaine et je ne compte pas quitter le sport. J’admets que ça n’a pas toujours été facile, mais qui voudrait que ça le soit ! Je travaille d’arrache-pied avec l’équipe pour progresser et mettre la voiture à l’avant, là où est sa place. Je le veux plus que tout. Rendez-vous au Castellet », lâche Daniel Ricciardo sur son compte Twitter .

pic.twitter.com/FUZ63R3e7B — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) July 13, 2022

Vettel dans le flou pour son avenir

Autrement dit, Daniel Ricciardo ne compte pas lâcher son baquet, et cela va avoir une sérieuse influence sur le marché. En effet, plusieurs pilotes lorgnaient le volant de l'Australien chez McLaren à l'image de Sebastian Vettel, qui commence à se lasser de son aventure infructueuse chez Aston Martin. Un mouvement qui aurait pu en engendre un autre puisque Mick Schumacher aurait succédé à son compatriote chez Aston Martin. Ce n'est pas tout puisque Fernando Alonso a également été cité chez McLaren dans le cas où il ne prolongeait pas chez Alpine. Dans le cas inverse, c'est Oscar Piastri qui pourrait en profiter. Par conséquent, si même Daniel Ricciardo ne bouge pas, le marché risque d'être calme puisque la plupart des baquets sont pris. Les principales interrogations concernent le nom coéquipier de Pierre Gasly chez AlphaTauri, et ceux des deux pilotes Williams.