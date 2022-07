Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Frayeur pour Leclerc, qui surpasse Verstappen sur les terres de Red Bull

Publié le 10 juillet 2022 à 17h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 10 juillet 2022 à 17h45

Malgré une grosse frayeur dans les derniers tours en raison d’un problème de pédale d’accélération, Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d’Autriche ce dimanche sur le circuit de Spielberg, devant Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Carlos Sainz et Sergio Perez ont tous deux été contraints à l’abandon.

Après la qualification sprint de samedi, qui avait notamment vu une bataille musclée mais correcte entre les Ferrari, c’était un Grand Prix d’Autriche particulièrement attendu et plein de promesses qui se déroulait ce dimanche. Une course dans laquelle le leader du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) faisait office de favori, lui qui partait en pole position, juste devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

CHARLES WINS!!!For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0 — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Un départ mouvementé

Une fois les feux éteints sur la grille de départ, Verstappen réussissait son envol et conservait l’avantage sur Charles Leclerc au premier virage. Si les vingt monoplaces avaient toutes réussi à passer sans problème les trois premiers tournants, un premier accrochage intervenait au virage 4 : alors qu’il se faisait attaquer par l’extérieur par Sergio Perez, George Russell (Mercedes) n’a pas pu éviter la collision avec la roue arrière droite du Mexicain, dont la Red Bull fut propulsée dans le bac à graviers. Un accrochage fatal à Checo , qui abandonnera au 28ème tour à cause de dégâts matériels trop importants. A l’avant de la course, Max Verstappen était déjà en grande difficulté dès les premiers tours face à la puissance de la Ferrari de Charles Leclerc. Après plusieurs tentatives successives de dépassement, le Monégasque parvenait à s’emparer de la première place face à un néerlandais impuissant. C’est donc au jeu des arrêts aux stands que le champion du monde en titre a tenté de contrarier les plans de la Scuderia et reprendre les rênes. Sans succès, puisqu’une fois les deux pilotes passés par leur box, Super Max ne pouvait rien face au rythme surpuissant de Leclerc.

Leclerc a frôlé la catastrophe

Même si Ferrari était supérieure à Red Bull en terme de performance pure sur le tracé de Spielberg, l’écurie italienne a tremblé jusqu’au bout. Il faut dire qu’au 58ème tour, Carlos Sainz, alors troisième du Grand Prix, était contraint à l’abandon en raison d’une casse moteur. L’Espagnol a dû rapidement s’extraire de sa voiture qui prenait feu, et aurait même pu se retrouver piégé dans les flammes. Si cet événement a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité virtuelle, cela n'a pas influencé le classement, Leclerc gardant la tête devant Verstappen. Toutefois, le Monégasque s’est lui aussi fait très peur : dans les dix derniers tours, ce dernier se plaignait à la radio d’un problème avec sa pédale d’accélérateur. En effet, même si le pilote retirait son pied, la pédale restait enclenchée à fond, ce qui a causé une grosse frayeur à Ferrari, craignant un terrible double abandon. Fort heureusement pour l'équipe au cheval cabré, Leclerc a réussi à maintenir le cap et à franchir la ligne d’arrivée en premier, pour s’offrir sa troisième victoire de la saison, la cinquième de sa carrière.

Gasly à l'agonie, les Haas régalent

Derrière, Max Verstappen termine deuxième, tandis que Lewis Hamilton (Mercedes) complète le podium. Son coéquipier George Russell prend la quatrième place, devant Esteban Ocon (Alpine, 5e). Ce fut beaucoup plus compliqué pour l’autre Français, Pierre Gasly (Alpha Tauri), seulement 14e, qui s’est illustré par une collision avec Sebastian Vettel (Aston Martin) au 40e tour. A noter la très belle performance de Haas, qui place ses deux voitures dans les points, avec Mick Schumacher 6e et Kevin Magnussen 8e. Au championnat du monde, Max Verstappen est toujours leader (208 points) devant le vainqueur du jour Charles Leclerc (170 points) et Sergio Perez (151 points). Prochain rendez-vous pour la Formule 1 dans deux semaines, sur le circuit Paul Ricard du Castellet pour le Grand Prix de France.



CLASSEMENT COMPLET



1er Charles Leclerc (Ferrari)

2e Max Verstappen (Red Bull)

3e Lewis Hamilton (Mercedes)

4e George Russell (Mercedes)

5e Esteban Ocon (Alpine)

6e Mick Schumacher (Haas)

7e Lando Norris (McLaren)

8e Kevin Magnussen (Haas)

9e Daniel Ricciardo (McLaren)

10e Fernando Alonso (Alpine)

11e Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12e Alex Albon (Williams)

13e Lance Stroll (Aston Martin)

14e Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15e Pierre Gasly (Alpha Tauri)

16e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17e Sebastian Vettel (Aston Martin)



ABANDONS

Sergio Perez (Red Bull) Trop de dégâts / 26ème tour

Nicholas Latifi (Williams) Raison non communiquée / 49e tour

Carlos Sainz (Ferrari) Casse moteur / 57e tour