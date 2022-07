Formule 1

F1 - EL1 : Verstappen écrase déjà tout le monde au GP d’Autriche

Publié le 8 juillet 2022 à 15h19 par Pierrick Levallet

Après un Grand Prix de Grande-Bretagne qui a tourné en la faveur de Ferrari avec la victoire de Carlos Sainz Jr, la Formule 1 se rend à Spielberg en Autriche ce week-end. Max Verstappen entend bien se rattraper de son mauvais résultat à Silverstone, et il l’a déjà prouvé lors de cette première séance des essais libres.

Après Silverstone, c’est en Autriche que la Formule 1 a posé ses valises. Les pilotes ont rendez-vous sur le Red Bull Ring ce week-end, et Max Verstappen devrait être attendu au tournant. Le Néerlandais s’est souvent montré à son avantage sur le tracé de Spielberg. Et ce week-end, le pilote de Red Bull devra obtenir un bon résultat s’il veut rattraper sa septième place du Grand Prix de Grande-Bretagne le 3 juillet dernier. Cependant, Max Verstappen devra faire face à un Sergio Pérez en grande forme ces derniers temps. Dans le top 2 à quatre reprises lors des cinq dernières courses, le Mexicain commence à rattraper son retard sur son coéquipier au classement des pilotes. Seulement 34 points séparent les deux pilotes de Red Bull dans la course au titre. Mais il faudra également faire attention à Charles Leclerc, qui n’est pas vraiment très loin derrière Sergio Pérez (9 points d’écart). En attendant, les pilotes ont déjà pris part à leur première heure de roulage sur le Red Bull Ring. Et Max Verstappen a déjà mis tout le monde d’accord au terme d’une session interrompue à deux reprises.

F1 - GP d’Autriche : Verstappen s’attaque à un nouveau record https://t.co/lCNIgraMTK pic.twitter.com/uS0r0E6I7J — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Verstappen en tête après une séance coupée

En effet, les pilotes ont été stoppés par deux fois dans leurs essais et le premier incident concerne Lando Norris. Le Britannique a été contraint de quitter en urgence sa monoplace puisqu’un début d’incendie s’est déclenché à l’intérieur. Le pilote de McLaren a détecté de la fumée dans son cockpit et n’a donc pas pu poursuivre ses essais, pourtant cruciaux en vue des qualifications. Ce sont ensuite des débris présents dans le virage 6 qui ont interrompu les pilotes dans leur préparation. Mais cela n’a pas empêché Max Verstappen de signer le meilleur temps de cette première heure de roulage avec un tour réalisé en 1:06.302. Le pilote de Red Bull devance Charles Leclerc et George Russell, qui confirme le retour de Mercedes sur les devants de la scène. En quatrième position, on retrouve Sergio Pérez suivi par Lewis Hamilton, auteur d’une nouvelle session plutôt convaincante. Petite surprise derrière le Britannique puisque c’est une Haas qui pointe à la sixième place avec Kevin Magnussen. Carlos Sainz Jr, vainqueur du dernier Grand Prix à Silverstone, n’a quant à lui réalisé que le septième meilleur tour de cette première heure de roulage. Fernando Alonso, Mick Schumacher et Yuki Tsunoda viennent compléter le top 10. Du côté des Français, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Pierre Gasly. Le pilote d’AlphaTauri pointe à la 16e place avant les qualifications. Pour Esteban Ocon, les choses se sont un peu mieux déroulées puisqu’il termine la première séance d’essais libres avec le 12e meilleur temps.

McLaren a connu de gros soucis

Les grands perdants de cette heure de roulage sont certainement les pilotes de McLaren. Lando Norris a dû écourter sa séance à cause du début d'incendie dans sa monoplace, mais les choses n'ont pas été nécessairement meilleures du côté de Daniel Ricciardo. L'Australien a connu quelques soucis avec son DRS qui s'avérait plutôt instable. Le pilote de 33 ans n'a donc pas pu pousser sa voiture comme il le souhaitait sur le Red Bull Ring et n'a signé que le 17e meilleur temps de cette première séance d'essais libres. À l'approche des qualifications, McLaren semble plutôt mal engagé.

Le classement après les EL1

1- Max Verstappen (Red Bull) : 1:06.302

2- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.255

3- George Russell (Mercedes) : +0.400

4- Sergio Pérez (Red Bull) : +0.537

5- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.607

6- Kevin Magnussen (Haas) : +0.663

7- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : +0.737

8- Fernando Alonso (Alpine) : +0.798

9- Mick Schumacher (Haas) : +0.944

10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +0.994

11- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.129

12- Esteban Ocon (Alpine) : +1.160

13- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +1.174

14- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.220

15- Alexander Albon (Williams) : +1.280

16- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.290

17- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.441

18- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +1.587

19- Nicholas Latifi (Williams) : +1.847

20- Lando Norris (McLaren) : +3.613