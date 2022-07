Formule 1

F1 - GP d'Autriche : Verstappen, Pérez... A domicile, Red Bull veut assommer Ferrari

Publié le 8 juillet 2022 à 10h35 par Arthur Montagne

Onzième rendez-vous de 2022, le Grand Prix d'Autriche marquera la mi-saison une fois la ligne d'arrivée franchie dimanche. Mais avant cela, il va falloir être concentré puisque le Red Bull Ring accueillera le deuxième format sprint de la saison ce qui offrira des points en plus à se partager. Et nul doute qu'à domicile, Max Verstappen et Sergio Pérez tenteront de faire briller les couleurs de Red Bull.

Une semaine après l'incroyable spectacle à Silverstone, le paddock à rendez-vous en Autriche, sur les terres de Red Bull puisque le GP se déroule sur le circuit du Red Bull Ring. Un tracé d'ailleurs très rapide puisque même s'il ne s'agit ni du plus court, ni du plus rapide, c'est toutefois le temps au tour le plus rapide de la saison. En effet, la saison dernière, Valtteri Bottas a signé la pole position en 1’03"130, soit une moyenne de près de 247 km/h. Reste à savoir quel sera le temps réalisé avec ces nouvelles monoplaces, mais une chose est sûre, Max Verstappen aura à cœur de briller.

Red Bull intouchable sur ses terres ?

Et pour cause, alors qu'il semblait filer vers la victoire à Silverstone dimanche, le champion du monde en titre a été coupé dans son élan par un problème mécanique. Et s'il a sauvé les meubles en arrachant la septième place pendant que Charles Leclerc ne faisait pas mieux que quatrième, le Néerlandais aura bien l'intention de se rattraper d'autant plus que Red Bull est à domicile ce week-end et a pris l'habitude de briller sur ses terres. En effet, depuis 2018, l'écurie autrichienne s'est imposé à 4 reprises en 6 course sur le Red Bull Ring. Et à chaque fois, c'est Max Verstappen qui a fait briller les couleurs de la marque autrichienne, qui a donc bien l'intention de poursuivre sur la lancée.

💥ALERTE PROGRAMME💥J'espère que vous vous êtes remis du Grand Prix à Silverstone, car on enchaine "sans transition" avec celui d'Autriche au RedBull Ring !! 🇦🇹🏁Voici votre programme #F1, #F2 et #F3 du week-end sur les Antennes @canalplus et @myCANAL !! 😉 pic.twitter.com/LA8rpvTonz — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) July 6, 2022

Le retour du format sprint

D'autant plus que ce week-end de Grand Prix est au format sprint pour la deuxième fois de la saison. Par conséquent, après une première séance d'essais libres à 13h30 ce vendredi, les pilotes se retrouveront à 17h pour une séance classique de qualifications qui déterminera la grille de départ de la course sprint qui se déroulera samedi à 16h30. Une mini-course à l'issue de laquelle le classement déterminera l'ordre de départ des pilotes pour le Grand Prix de dimanche. Mais surtout, le système de points est également changé puisque les 8 premiers de la course sprint récoltent des points dont 8 pour le vainqueur, puis 7 pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au huitième. Par conséquent, un pilote pourra inscrire 34 points au total s'il parvient à s'imposer samedi puis dimanche en signant le meilleur tour en course. Ce week-end peut donc s'avérer décisif dans la course au titre pilote, mais également constructeurs. Deux doublés, et ce sont 59 points assurés pour une écurie. A domicile, Red Bull tentera donc de faire mal à Ferrari.

Le programme

- Vendredi 8 juillet



13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Qualifications



- Samedi 9 juillet



12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h30-17h00 : Course Sprint



- Dimanche 10 juillet



15h00-17h00 : Course