Formule 1

F1 : Sainz Jr décroche la pole à Silverstone, une grosse surprise dans le top 10

Publié le 2 juillet 2022 à 18h26 par Pierrick Levallet

C’est sur un circuit détrempé que les pilotes ont pris part aux qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi. Et sous la pluie, c’est Carlos Sainz Jr qui a signé la pole position, la première de sa carrière en Formule 1, devant Max Verstappen et son coéquipier Charles Leclerc. Une grande surprise a également intégré le top 10 à Silverstone.

C’est sur une piste humide que les pilotes ont pris part aux qualifications ce samedi afin de déterminer leurs positions sur la grille de départ pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Après une deuxième séance d’essais libres assez délicate, Red Bull a parfaitement rectifié le tir lors de la troisième heure de roulage. Max Verstappen avait signé le meilleur temps du week-end, suivi de près par Sergio Pérez et Charles Leclerc. Lewis Hamilton, dans le top 2 lors des deux premières sessions, a reculé un peu au classement tout comme Carlos Sainz Jr. Mais finalement, Ferrari a devancé Red Bull durant les qualifications ce samedi.

Sainz Jr en première position, Latifi intègre le top 10

En effet, c’est Carlos Sainz Jr qui a décroché la pole position ce samedi. Pourtant, Max Verstappen semblait plus à l’aise, puisqu’il avait signé le meilleur temps des Q1 et Q2. Mais l’Espagnol a battu le Néerlandais en réalisant un tour en 1:40.983. Max Verstappen démarrera donc le Grand Prix de Grande-Bretagne en deuxième position ce dimanche, suivi par Charles Leclerc et Sergio Pérez. Lewis Hamilton est resté sur sa lancée de la troisième session des essais libres, puisqu’il partira de la cinquième place. Lando Norris succédera à son compatriote septuple champion du monde, qui commencera la course devant Fernando Alonso, George Russell et Guanyu Zhou. Enfin, Nicholas Latifi complète le top 10. Le pilote de Williams avait fait le nécessaire pour se placer dans les dix premières places pendant la Q2 avant que les conditions météorologiques ne s’aggravent. Le Canadien crée la surprise, étant donné que son écurie est souvent habituée à démarrer les courses en fond de peloton. Pierre Gasly, lui, s’est plutôt bien rattrapé après des essais libres assez compliqués. Le pilote d’AlphaTauri partira de la onzième place, tandis qu’Esteban Ocon a décroché la quinzième position lors de ces qualifications. Un nouveau duel entre Red Bull et Ferrari devrait donc avoir lieu ce dimanche à Silverstone. Carlos Sainz Jr devra faire son possible pour ralentir Max Verstappen et aider son coéquipier Charles Leclerc à remonter au classement général. Néanmoins, Lewis Hamilton pourrait tout aussi bien créer la surprise sur une piste qui lui a plutôt bien réussie par le passé. Après des essais libres concluants, le septuple champion du monde pourrait bien montrer que Mercedes commence à faire son retour dans le haut de tableau, après un début de saison compliqué à cause du marsouinage. Rendez-vous ce dimanche à 16 heures pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

La grille de départ à Silverstone

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Sergio Pérez (Red Bull)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Fernando Alonso (Alpine)

8- George Russell (Mercedes)

9- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10- Nicholas Latifi (Williams)

11- Pierre Gasly (AlphaTauri)

12- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14- Daniel Ricciardo (McLaren)

15- Esteban Ocon (Alpine)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Lance Stroll (Aston Martin)