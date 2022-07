Formule 1

F1 - EL3 : Verstappen, Perez… Red Bull écrase tout à Silverstone

Publié le 2 juillet 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

En attendant les qualifications ce samedi après-mid qui détermineront la grille de départ du Grand Prix de Silverstone, les pilotes de F1 avaient le droit à de nouveaux essais libres en Grande-Bretagne. Après les deux séances qui se sont déroulées ce vendredi, la traditionnelle troisième séance vient de se terminer sur le Grand Prix de Silverstone.

Ce week-end, la Formule 1 est donc en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Silverstone. Le 10ème rendez-vous de la saison 2022. Qui va donc succéder à Lewis Hamilton ? La saison dernière, le pilote Mercedes s’était imposé sur ses terres. Une victoire notamment marquée par un accrochage avec Max Verstappen. A la lutte pour le titre de champion du monde, les deux pilotes étaient prêts à tout et finalement, c’est le Néerlandais, au volant de sa Red Bull, qui est sorti perdant, de cet accident. Place maintenant à l’édition 2022 et Verstappen tentera bien évidemment de prendre sa revanche. Réponse donc ce dimanche pour savoir si le champion du monde et actuel leader du classement 2022 l’emportera à Silverstone. En attendant, le week-end a commencé ce vendredi avec les deux premières séances d’essais libres. Deux séances durant lesquelles Lewis Hamilton s’est montré particulièrement à son aise, terminant à chaque fois deuxième, bien que sa Mercedes ne soit pas la meilleure cette année. Il fallait maintenant confirmer pour cette troisième séance afin d’arriver dans les meilleures conditions pour les qualifications.

Red Bull loin devant

Et pour cette troisième séance d’essais libres, c’est Red Bull qui a fait forte impression. Les deux monoplaces de l’écurie autrichienne étaient ainsi clairement au-dessus du lot. Max Verstappen a ainsi réalisé le meilleur temps. Et quel temps. En effet, le champion du monde a mis une énorme distance avec ceux derrière lui, à commencer par son coéquipier, Sergio Perez. A Silverstone, Red Bull et Max Verstappen sont donc au-dessus du lot. Et c’est Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari, qui a complété le podium de cette séance.

Hamilton est 5ème, mais ça va mieux

Après deux très bonnes premières séances, Lewis Hamilton était attendu pour celle de ce samedi. Et avec sa Mercedes, le Britannique a montré encore une fois un très beau visage. Bien qu’il n’a pu faire mieux qu’une 5ème place. Il n’empêche que cela semble aller mieux pour Hamilton. En effet, lors des derniers Grands Prix, le septuple champion du monde s’était énormément plein des rebonds de sa monoplace. A Silverstone, cela s’est amélioré et cela se traduit donc sur la piste où Lewis Hamilton réussit donc à aller un peu plus vite.

La stabilité de la Mercedes à Silverstone 😮#British 🇬🇧 | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/8wngAjeZQI — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 2, 2022

Le classement des essais libres 3

1- Max Verstappen (Red Bull) 1:27.901

2- Sergio Perez (Red Bull) +0.410

3- Charles Leclerc (Ferrari) +0.447

4- George Russell (Mercedes) +0.525

5- Lewis Hamilton (Mercedes) +0.587

6- Carlos Sainz Jr (Ferrari) +0.788

7- Lando Norris (McLaren) +1.201

8- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1.284

9- Mick Schumacher (Haas) +1.609

10- Fernando Alonso (Alpine) +1.619

11- Esteban Ocon (Alpine) +1.651

12- Sebastian Vettel (Aston Martin) +1.692

13- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.851

14- Alexander Albon (Williams) +1.879

15- Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.984

16- Lance Stroll (Aston Martin) +1.991

17- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2.138

18- Daniel Ricciardo (McLaren) +2.392

19- Nicholas Latifi (Williams) +2.558

20- Kevin Magnussen (Haas) +2.662