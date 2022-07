Formule 1

F1 : L’énorme demande de Verstappen à Netflix

Publié le 2 juillet 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Avant le Grand Prix de Silverstone où il sera très attendu, Max Verstappen a décidé de revenir sur sa décision de boycotter la série « Drive to survive » de Netflix. Le pilote de l’écurie RedBull a expliqué sa décision, en rappelant que la plateforme américaine avait eu un impact considérable dans le développement de la Formule 1.

Week-end très important pour Max Verstappen. Leader du championnat du monde, le pilote Red Bull a l’occasion de frapper fort ce dimanche à Silverstone. Un an après son accident avec Lewis Hamilton sur le circuit anglais, le Néerlandais sera revanchard et voudra rappeler à tout le monde qu’il est le champion du monde en titre. En tête avec quasiment 50 points d’avance sur Sergio Perez et Charles Leclerc, Verstappen est le candidat numéro 1 à sa succession. Malgré tout, le pilote de 24 ans ne s’attend pas à un week-end facile. « J’ai hâte de retourner à Silverstone car c’est une vraie course classique et historique du calendrier. Il y a tellement de fans incroyables là-bas et l’équipe à l’usine de Milton Keynes est juste au bout de la route ou presque. C’est également bon de retourner sur un circuit traditionnel après plusieurs circuits urbains. Les performances de ce week-end dépendront du fait de trouver un bon équilibre et nous avons également besoin d’une stratégie pneumatique décente car la dégradation sera élevée là-bas. Il y a donc beaucoup de choses que nous devons mettre en place pour ce week-end, ce ne sera pas facile », explique-t-il dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Max Verstappen avait boycotté la saison 4

Ce week-end est également l’occasion pour Max Verstappen de revenir sur sa décision de boycootter la série Netflix « Drive to survive ». L’an dernier, le Néerlandais avait refusé d’apparaître dans la saison 4. « Ils inventent beaucoup de choses. Ils ont créé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne plus faire d'interviews avec eux. Ils ne pourront donc rien utiliser. Je ne suis pas du genre à mettre en scène ma vie pour faire le show, je suis plus intéressé par les faits et la vérité », lâchait Verstappen dans des propos relayés par L’Equipe . Une grande déception pour Netflix, surtout que la saison s’est avérée légendaire avec un titre qui s’est joué sur le dernier Grand Prix entre Lewis Hamilton et… Max Verstappen, forcément. Un an après, le pilote Red Bull a finalement changé d’avis.

On a parfois l’impression que Verstappen est encore meilleur que la saison passée..il est plus complet dit Horner..Max la joue modeste…#rtbfsport @f1 #BritishGP pic.twitter.com/tkMdwLTwiI — VIGNERON GAETAN (@VIGNERONGAETAN) July 1, 2022

« Netflix a beaucoup aidé pour la popularité de la Formule 1 »