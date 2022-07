Formule 1

F1 - EL1 : Hamilton démarre fort à Silverstone

Publié le 1 juillet 2022 à 15h26 par Thibault Morlain

Place au 10ème rendez-vous de la saison de Formule 1, les pilotes sont en Grande-Bretagne ce week-end. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et compagnie vont ainsi s’expliquer sur le mythique Grand Prix de Silverstone. Et avant la course qui se déroulera ce dimanche, les pilotes ont pu prendre leurs marques ce samedi avec la première séance d’essais libres.

Deux semaines après le Grand Prix de Montréal remporté par Max Verstappen devant Carlos Sainz Jr et Lewis Hamilton, la Formule 1 fait son retour en Europe. Pour la 10ème manche de la saison 2022, le rendez-vous est donné en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. On se souvient notamment de la dernière édition avec l’accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui avait envoyé le Néerlandais dans le décor. Cette année, le champion du monde aura forcément à coeur de prendre se revanche, d’autant qu’il est sur une belle série, ayant remporté 5 des 6 derniers Grands Prix. A domicile, Lewis Hamilton aura lui forcément à coeur de briller, mais compte tenu des performances de sa Mercedes, il sera très difficile de se battre pour une victoire. Et il ne faut également pas oublier Charles Leclerc. Lors de ses dernières sorties, le pilote Ferrari a fait preuve d’une grand malchance, Pourra-t-il vaincre la malédiction à Silverstone ? Avant le Grand Prix de ce dimanche, place aux essais libres et la première séance vient de se terminer.

Bottas le plus rapide, devant Lewis Hamilton

Et au terme de cette première séance d’essais libres à Silverstone, c’est Valtteri Bottas qui a su se montrer le plus rapide au volant de son Alfa Romeo. Et juste derrière, on retrouve celui que tout le monde attend : Lewis Hamilton. Bien que sa Mercedes ne soit pas la meilleure cette année, il a réalisé le deuxième meilleur temps, juste devant les des Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc.

Un drapeau rouge qui plombe plusieurs pilotes

Si certains ont donc réussi à réaliser de bons tours sur ce circuit de Silverstone, la moitié de la grille n’a pas pu enregistrer de temps. La raison ? Un accident de Lance Stroll qui a provoqué un drapeau et a mis fin à la première séances d’essais libres plus tôt que prévu. De quoi alors plomber Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) ou encore George Russell (Mercedes).

Les résultats des essais libres 1

1- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:42.249

2- Lewis Hamilton (Mercedes) +0.532

3- Carlos Sainz Jr (Ferrari) +0.718

4- Charles Leclerc (Ferrari) +1.552

5- Mick Schumacher (Haas) +1.646

6- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +3.922

7- Kevin Magnussen (Haas) +5.912

8- Lance Stroll (Aston Martin) +8.994

9- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +9.124

10- Sebastian Vettel (Aston Martin) +16.919

11- Pierre Gasly (AlphaTauri) pas de temps

12- Fernando Alonso (Alpine) pas de temps

13- Esteban Ocon (Alpine) pas de temps

14- Daniel Ricciardo (McLaren) pas de temps

15- Lando Norris (McLaren) pas de temps

16- George Russell (Mercedes) pas de temps

17- Max Verstappen (Red Bull) pas de temps

18- Sergio Perez (Red Bull) pas de temps

19- Nicholas Latifi (Williams) pas de temps

20- Alexander Albon (Williams) pas de temps