Formule 1

F1 : Le programme du GP de Silverstone

Publié le 30 juin 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Ce week-end, le paddock se retrouve en Grande-Bretagne pour le GP de Silverstone, 10e manche du Championnat du monde. Sur le circuit mythique, Lewis Hamilton aura à cœur de relancer sa saison à domicile. Mais ce sont surtout Max Verstappen et Charles Leclerc qui seront observés, le Monégasque ayant pris du retard dans la course au titre. Départ du Grand Prix fixé à 16h dimanche !

Rendez-vous mythique de la Formule 1, le Grand Prix de Silverstone se déroule ce week-end. Présent au calendrier depuis le création du Championnat du monde en 1950, le légendaire tracé accueille la 10e manche de la saison 2022. Un GP toujours très attendu et apprécié par les pilotes qui avait vu se dérouler l'un des tournants de la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton la saison dernière. Le Néerlandais, parti en pole position, réalisait un très bon départ avant de livrer une incroyable bataille au septuple champion du monde dans les premiers virages. Une lutte qui s'est terminée par un accrochage qui a envoyé Max Verstappen dans le décor à plus de 200km/h. Ce fut l'un des premiers actes de la bataille impressionnante que ce sont livrés les deux pilotes. Cette saison, il est toutefois peu probable que ce GP soit témoin d'une nouvelle lutte entre la Red Bull et la Mercedes.

Départ du GP à 16h sur le mythique circuit de Silverstone

Les dix écuries seront donc à Silverstone ce week-end, avec un programme classique. Vendredi, les deux premières séances d'essais libres se dérouleront entre 14h et 15h puis entre 17h et 18h. Samedi, la troisième séance aura lieu de 13h à 14h et précédera comme d'habitude les qualifications de 16h à 17h. Tous ces rendez-vous seront diffusés sur Canal+Sport . Enfin, comme traditionnellement, le dimanche sera consacré à la course dont le départ sera donné à 16h sur Canal+ . Sur ses terres, Lewis Hamilton tentera de décrocher une neuvième victoire, ce qui serait un record. Les pilotes s'affronteront donc sur le mythique tracé dont un tour de circuit est long de 5,891km et alterne entre passage très rapide et virages plus lents. Un circuit très exigeant sur le plan physique à l'image du terrible enchaînement de Becketts dans lequel les monoplaces entrent à 300km/h avant de légèrement relâcher l'accélérateur pour tenir la meilleure trajectoire possible.

💥ALERTE PROGRAMME💥#F1, #F2, #F3 et #Wseries sont au programme de votre week-end “So British" sur les Antennes @canalplus et @myCANAL ! 🫖💂🇬🇧#RDVau1erVirage #BritishGP #SilverstoneGP pic.twitter.com/OMlhC73PTy — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) June 29, 2022

Le duel Verstappen-Leclerc acte 10

Le principal enjeu de cette course sera la lutte entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Le Champion du monde en titre a pris une avance confortable puisqu'il devance le Monégasque de 49 points. Sergio Pérez est même intercalé entre les deux. Impressionnantes en course, les Red Bull partiront favorites en Grande Bretagne bien que Ferrari apporte des nouveautés sur sa monoplace. Reste à savoir si cela sera suffisant pour inverser la hiérarchie. Ce sera également le cas de Mercedes qui espère enfin lancer sa saison. A domicile et sur un circuit qu'il adore, Lewis Hamilton espère bien réussir à briller devant ses fans. Et après la polémique lancée par les propos racistes tenus par Nelson Piquet, nul doute que le septuple Champion du monde recevra un énorme soutien.

Le programme complet

- Vendredi 1er juillet



14h00-15h00 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2



- Samedi 2 juillet



13h00-14h00 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications



- Dimanche 3 juillet



16h00-17h00 : Course