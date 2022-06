Formule 1

F1 : Hamilton est attaqué, la FIA prend une décision exceptionnelle avant Silverstone

Publié le 29 juin 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Après avoir tenu des propos racistes en évoquant Lewis Hamilton pendant une interview, Nelson Piquet a tenu à présenter ses excuses au septuple champion du Monde. Mais ce n'est pas suffisant pour la Formule 1, qui a pris une décision drastique à l’encontre du Brésilien qui va payer cher ses propos à l'encontre du septuple champion du monde.

C’est la polémique qui secoue le monde de la Formule 1 ces 48 dernières heures. Ce mardi, un entretien de Nelson Piquet Sr datant de novembre 2021 a fait surface sur la toile. Pendant cette entrevue, le triple champion du monde de la discipline (en 1981, 1983 et 1987) évoque l’accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ayant eu lieu dans le premier tour du Grand Prix de Siverstone 2021. Après que les deux pilotes sont entrés en collision, la monoplace du Néerlandais est partie en tête-à-queue et a violemment terminé sa course dans le muret de pneus à plus de 200km/h, sans que le bac à graviers ne parvienne à ralentir la voiture. Un accident qui fut l'un des moments forts de la saison dernière, et sur lequel Piquet n’a pas mâché ses mots, au point même de déraper : « Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage » avait-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.com , le terme « petit noir » (neguinho en portugais) désignant Lewis Hamilton.

Silverstone : Après la polémique Hamilton, nouvelle affaire de racisme pour la F1 https://t.co/NXGcOxFqXy pic.twitter.com/rhdNFzEbNC — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Hamilton et la F1 réagissent

Très rapidement, les principaux acteurs de la catégorie reine du sport automobile n’ont pas tardé à réagir. La Formule 1, la FIA et de nombreux pilotes ont unanimement condamné les paroles du Brésilien, avant que Lewis Hamilton ne s’exprime lui-même à ce sujet : « Ce sont plus que des paroles. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas de place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir » a-t-il martelé sur son compte Twitter .

Piquet demande pardon

Désirant calmer le jeu quant à ses déclarations, Nelson Piquet Sr a présente ses excuses dans une vidéo : « Je m'excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été affectés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circule maintenant sur les médias sociaux n'est pas correcte » se défend le beau-père de Max Verstappen, avant d’ajouter : « Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de "gars" ou de "personne" et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserai jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau » .

La F1 prend une décision radicale !