Formule 1

F1 : Des «ravages» évoqués à cause de la Coupe du monde 2022 de foot

Publié le 27 juin 2022 à 10h35 par Dan Marciano

En raison de la pandémie de Covid-19 et dernièrement de la guerre en Ukraine, les écuries de Formule 1 se retrouvent souvent dans l'embarras en raison de retards dans les livraisons. Le moindre couac pourrait avoir de lourdes répercussions, alors que le calendrier se retrouve particulièrement chargé en raison de la Coupe du monde de football organisé au Qatar.

La guerre en Ukraine a un impact sur nos habitudes, mais aussi sur celles de la Formule 1. Ces dernières semaines, plusieurs écuries se sont plaintes de plusieurs retards dans les livraisons en raison du conflit. Il y a quelques semaines, ces soucis avaient du pousser la direction du Grand Prix d'Argentine à s'adapter et à modifier son programme en Moto GP. La Formule 1 n'espère pas vivre une telle mésaventure, même si certaines équipes comme Haas ont souffert de certains retards. D'ici la fin de l'année, plusieurs complications pourraient apparaître. Pour rien ne rien arranger le calendrier est particulièrement chargé cette année en raison de la Coupe du monde 2022. Difficile donc de reporter les courses.





F1 - GP de Silverstone : Panique à cause d'Hamilton https://t.co/3RauFpkyXu pic.twitter.com/j1Iunc0SDI — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

« Il est évident que des retards de livraison pourraient faire des ravages »

Dans le paddock, certains n'hésitent pas à prendre la parole pour exprimer leur inquiétude. C'est notamment le cas de Christian Horner, patron de Red Bull. « C'est un gros challenge. Nous avons un calendrier très compliqué et des délais très serrés, et avec des double et triple headers qui arrivent tard dans l'année, il est évident que des retards de livraison pourraient faire des ravages. C'est donc une question sur laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de la logistique et la Formule 1. Mais il y a aussi les tarifs [...] Nous le voyons dans le coût de la vie, nous voyons l'inflation dans le monde entier. Étant donné que le fret est quelque chose qui est actuellement inclus dans le plafond budgétaire, nous devons trouver une allocation raisonnable qui prend en compte ces augmentations » a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport.

Un timing serré en raison de la prochaine Coupe du monde