Formule 1

F1 : USA, avortement... Lewis Hamilton pousse un énorme coup de gueule après la polémique

Publié le 26 juin 2022 à 7h35 par Pierrick Levallet

Régulièrement actif pour défendre de nombreuses causes dans le monde entier, Lewis Hamilton n’est évidemment pas passé à côté de la nouvelle polémique aux Etats-Unis. La Cour Suprême américaine a révoqué le droit constitutionnel à l’avortement ce vendredi, laissant ainsi chaque état libre de l’interdire. Le pilote de Mercedes n’a donc pas hésité à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques années maintenant, Lewis Hamilton est très actif en-dehors des pistes pour défendre de nombreuses causes à travers le monde. Le pilote de Mercedes n’est donc bien évidemment pas passé à côté de la nouvelle polémique qui touche l’Amérique. Ce vendredi, la Cour Suprême des Etats-Unis est revenu sur sa jurisprudence de 1973 et a révoqué le droit constitutionnel à l’avortement, laissant ainsi chaque état américain libre de l’interdire. Joe Biden a qualifié cette décision « d’erreur tragique » et de nombreuses personnes dans le monde entier se sont indignées de ce terrible résultat. De nombreuses manifestations ont lieu depuis ce nouvel arrêt de la Cour Suprême, comme à New-York où plusieurs milliers de personnes ont montré leur mécontentement concernant cette décision. Un tel désastre concernant les droits de l’Homme n’a donc pas manqué d’alarmer les sportifs de haut niveau, qui n’ont pas manqué de réagir à commencer par Megan Rapinoe qui s’est fortement emportée contre une décision qu'elle juge « totalement malavisée. » « Il est difficile d’exprimer à quel point ce jour est triste pour moi, pour mes coéquipières, pour toutes les personnes que cela va affecter. Le droit à la liberté et à la poursuite du bonheur et de cette liberté est attaqué. Il y a une quantité infinie de raisons pour lesquelles une femme choisit de faire ce qu’elle fait de son corps et aucune de ces raisons ne regarde qui que ce soit d’autre » a expliqué la star de l’équipe américaine féminine de football par la suite. Lewis Hamilton, lui non plus, n’a pas hésité à prendre la parole et a poussé un gros coup de gueule sur ses réseaux sociaux.

« Cette décision aura un impact sur les plus vulnérables d’entre nous »