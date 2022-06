Formule 1

Formule 1 : Le GP de Monaco menacé par Nice ? Le propriétaire de la F1 répond cash !

Publié le 25 juin 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que des discussions ont lieu depuis plusieurs semaines au sujet d’un Grand Prix de France dans les rues de Nice, le patron de Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, assure que ces négociations ne servent en aucun cas à mettre la pression sur le Grand Prix de Monaco, menacé de disparition.

Le Grand Prix de Monaco est sans aucun doute la course la plus mythique au calendrier de la Formule 1. Avant même que le championnat du monde de la discipline ne soit créé en 1950, l’épreuve monégasque existait déjà, depuis 1929 et la victoire de William Grover-Williams au volant de sa Bugatti. Avec son tracé étroit, les monoplaces sont lancées à près de 300km/h entre les rails de sécurité de la Principauté. Son cadre unique, ainsi que sa dimension historique, en faisaient jusqu’à présent une manche à part parmi les autres rendez-vous de l’année. Car depuis quelques années, la catégorie reine du sport automobile ne cesse de se développer aux quatre coins du monde et de multiplier le nombre de circuits urbains comme celui de Monte-Carlo (Arabie Saoudite, Las Vegas, Miami, etc.). De plus, parmi toutes les villes qui accueillent une course, Monaco est celle qui verse le cachet le moins élevé (environ 10M€ par an, pendant que Djeddah verse 50M€ annuels). Alors le contrat liant les promoteurs monégasques et la Formule 1 - qui expire cette année - n’a toujours pas été renouvelé, un nouveau tracé en ville pourrait faire son apparition. Comme l’avait expliqué le patron de la F1 Stefano Domenicali dans les colonnes de L’Equipe , la ville de Nice a déposé sa candidature pour organiser une épreuve du championnat du Monde dans ses rues. Un projet qui pourrait clairement faire de l’ombre à Monaco, d’autant plus que les deux villes ne se situent qu’à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau l’une de l’autre. Cependant, à en croire les dirigeants de la F1, pas de quoi s’inquiéter pour la cité-état.

«Monaco a le meilleur accord de tous les circuits du calendrier»