Formule 1

F1 : Après sa polémique au Canada, Vettel met de l'huile sur le feu

Publié le 24 juin 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Lors du dernier week-end de Grand Prix au Canada, Sebastian Vettel a tenu à faire passer un message écologique à destination du gouvernement canadien. Cependant, la démarche de l’Allemand n’a pas vraiment été bien perçue par la Ministre de l’Énergie du Canada, qui l’a aussitôt qualifié d’hypocrite. Sebastian Vettel n’a donc pas manqué de lui répondre, avouant qu’il trouvait cela regrettable d’avoir été attaqué personnellement.

Lors des essais libres en marge du Grand Prix du Canada le week-end dernier, Sebastian Vettel a créé une véritable polémique. Arborant un casque et un t-shirt pour faire passer un message appelant le Canada à stopper son exploitation des sables bitumineux en Alberta - grand projet industriel qui consiste en l'extraction de bitume via d'immenses puits à ciel ouvert sur des terres autrefois forestières - qu'il considère comme un « crime climatique ». Très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, le pilote d’Aston Martin a expliqué que « ce qui se passe en Alberta est un crime parce qu'on abat beaucoup d'arbres et on détruit l'endroit juste pour extraire du pétrole. La manière de le faire avec l'exploitation des sables bitumineux est horrible pour la nature. Et évidemment, les gaz à effet de serre ont également augmenté au Canada depuis qu'ils ont commencé à le faire. » La prise de position de Sebastian Vettel n’a pas vraiment été bien perçue auprès du gouvernement canadien, qui n’a pas hésité à qualifier l’ancien champion du monde de F1 « d’hypocrite » par l’intermédiaire de Sonya Savage. « Saudi Aramco a la plus grande production quotidienne de pétrole de toutes les entreprises du monde. Cette entreprise est réputée pour être la plus grande responsable des émissions mondiales de carbone, de toutes les entreprises depuis 1965. Plutôt que de diaboliser les sables bitumineux, qui sont sur la voie de la neutralité carbone, les gens pourraient chercher à réduire leur propre empreinte carbone personnelle » a poursuivi la Ministre de l’Énergie de l'Alberta sur son compte Twitter . Sebastian Vettel n’a donc pas manqué de répliquer à son tour, trouvant cela regrettable d’avoir été attaqué personnellement pour avoir fait passé un message d’avenir.

«Il existe des solutions pour rendre l'avenir plus durable et ne pas dépendre des combustibles fossiles»