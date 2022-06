Formule 1

F1 : Une polémique politique en plein Grand Prix

Publié le 21 juin 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Sebastian Vettel a profité du Grand Prix Canada pour faire passer un message politique. Lors des essais libres, l’Allemand arborait un casque dénonçant l’exploitation des sables bitumineux en Alberta. Cela n’a pas échappé à une ministre canadienne, qui a qualifié son attitude d’hypocrite. Par la suite, Sebastian Vettel n’a pas souhaité en dire d’avantage sur ses actes et Aston Martin n’a pas hésité à le défendre.

À l’occasion du Grand Prix du Canada le week-end dernier, Sebastian Vettel s’est fait remarquer. L’Allemand a profité des essais libres pour dénoncer l’exploitation des sables bitumineux, qu’il considère comme un « crime climatique », en arborant un casque et un t-shirt pour faire passer son message lors des essais libres. Le pilote d’Aston Martin faisait référence à l'exploitation de gisements de bitumes dans l'Alberta, grand projet industriel qui consiste en l'extraction de bitume via d'immenses puits à ciel ouvert, sur des terres autrefois forestières. De plus en plus investi dans la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années, Sebastian Vettel a d’ailleurs avoué que sa démarche n’avait été initiée que par lui-même.

I have seen a lot of hypocrisy over the years, but this one takes the cake. A race car driver sponsored by Aston Martin, with financing from Saudi Aramco, complaining about the oilsands. 1/3 #ableg https://t.co/8gaMl7JeFj — Sonya Savage (@sonyasavage) June 17, 2022

Vettel s’oppose au gouvernement canadien, qui le fracasse

« Personne ne m'a contacté. Je lis beaucoup de choses sur le sujet parce que je trouve ça, non pas fascinant car ce n'est pas le bon mot, mais il se passe beaucoup de choses. Et je pense que nous vivons à une époque où nous sommes conscients d'énormément de choses. Ce qui se passe en Alberta est un crime parce qu'on abat beaucoup d'arbres et on détruit l'endroit juste pour extraire du pétrole. La manière de le faire avec l'exploitation des sables bitumineux est horrible pour la nature. Et évidemment, les gaz à effet de serre ont également augmenté au Canada depuis qu'ils ont commencé à le faire. D'après ce que j'ai lu, le site n'a été créé qu'il y a 20 ans. Je crois que le Premier ministre a dit qu'aucun autre pays trouvant ces ressources ne les exploiterait pas. Par principe, chaque pays et chaque individu a sa propre opinion. La mienne, c'est que je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, il y a tellement de science sur le sujet, sur la fin des énergies fossiles, et on vit à une époque où l'on sait que ce genre de choses ne devraient plus être autorisées, que ça ne devrait pas arriver. Donc je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens à ce qui se passe. Je pense que beaucoup de gens au Canada, et dans le monde entier, ne le savent pas, et ce n'est qu'un petit geste. Il y aura un casque spécial ce week-end soulignant le fait que je crois qu'il est juste de penser aux générations futures et au monde que nous laisserons entre leurs mains » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Motorsport.com pour justifier sa démarche avant le week-end du Grand Prix du Canada. Ses agissements n’ont cependant pas été vu d’un très bon œil par Sonya Savage, la Ministre de l’Énergie du Canada, qui n’a pas manqué de qualifier ce message d’hypocrite venant d’un « pilote automobile sponsorisé par Aston Martin, avec le financement de Saudi Aramco » sur son compte Twitter . « Saudi Aramco a la plus grande production quotidienne de pétrole de toutes les entreprises du monde. Cette entreprise est réputée pour être la plus grande responsable des émissions mondiales de carbone, de toutes les entreprises depuis 1965. Plutôt que de diaboliser les sables bitumineux, qui sont sur la voie de la neutralité carbone, les gens pourraient chercher à réduire leur propre empreinte carbone personnelle. Peut-être une voiture à pédales pour la Formule 1 ? » a-t-elle conclue.

Aston Martin monte au créneau pour Vettel