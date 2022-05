Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel jette un froid sur son avenir !

Publié le 13 mai 2022 à 11h35 par La rédaction

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel s’est livré sur son avenir en Formule 1, discipline qu’il pourrait quitter pour une raison bien particulière.

Présent en Formule 1 depuis 2007, Sebastian Vettel a remporté quatre titres de champion du monde avec Red Bull, avant de filer chez Ferrari, puis d’être aujourd’hui chez Aston Martin. L’allemand, âgé de 34 ans, est l’un des pilotes les plus âgés du plateau, et la question de son avenir dans la discipline se pose naturellement, surtout avec une monoplace aux performances limitées qui l’empêche de se battre pour la victoire. Si Vettel a déjà évoqué une potentielle retraite, il pourrait quitter la Formule 1 pour des raisons… écologiques, et non sportives.

« Je me pose énormément de questions »