Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se lâche sur les performances de sa voiture !

Publié le 11 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Le champion du monde en titre Max Verstappen est revenu sur son début de saison particulier avec Red Bull, qualifiant d’« aléatoires » les performances de sa voiture.

Max Verstappen vit un début de saison 2022 étonnant. Malgré trois victoires en cinq Grand Prix, le pilote Red Bull a dû abandonner à deux reprises suite à des problèmes de fiabilité sur sa monoplace. Des abandons qui ont coûté très cher au champion du monde 2021, car il se battait pour la victoire. Actuellement deuxième du championnat des pilotes avec 19 points de retard sur Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen a évoqué les soucis mécaniques rencontrés jusqu’à présent par son écurie.

« Nous sommes toujours un peu imprévisibles »