Formule 1 : Battu par Verstappen à Miami, Charles Leclerc se justifie !

Publié le 9 mai 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Bien qu’il soit parti en pole position à Miami, Charles Leclerc n’a pas su conserver la tête de la course, terminant finalement deuxième derrière Max Verstappen. Un résultat expliqué par le Monégasque.

Ce week-end, Charles Leclerc arrivait à Miami en tant que leader du championnat. Et au volant de sa Ferrari, le Monégasque avait fait respecter cela en se montrant le plus rapide lors des qualifications. Il avait ainsi réussi à décrocher la pole position, mais en course, c’est Max Verstappen, pourtant parti 3ème, qui a su être le meilleur afin de remporter ce premier Grand Prix de Miami. Face à une Red Bull plus rapide, Leclerc n’a rien pu faire.

« Nous avons perdu la course lors de ce premier relais »