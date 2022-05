Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour le Grand Prix de Miami !

Publié le 8 mai 2022 à 10h35 par La rédaction

Charles Leclerc a décroché la pole position du Grand Prix de Miami. Et pour cette première édition en Floride, le pilote Ferrari est ambitieux.

En tête du championnat du monde, Charles Leclerc prendra le départ du Grand Prix de Miami en pole position ce dimanche. Le Monégasque a dominé la séance de qualifications. Son coéquipier Carlos Sainz Jr a lui réalisé le deuxième temps. C’est la troisième pole positon de la saison pour Charles Leclerc qui aura à cœur de remporter cette toute première édition du Grand Prix floridien.

« Finir le travail sera mon seul objectif »