Formule 1

Formule 1 : Leclerc reçoit un grand conseil pour la course au titre après son erreur à Imola !

Publié le 1 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Le week-end dernier, à Imola, Charles Leclerc a commis une terrible erreur qui lui a coûté une place sur le podium. Le Monégasque a donc reçu un conseil d'un ancien champion du monde pour la suite de la saison s'il veut toujours être parmi les prétendants au titre.

En ce début de saison, Charles Leclerc et Ferrari ont parfaitement su profiter de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. Le Monégasque pointe en tête du classement des pilotes après avoir remporté deux courses sur quatre (à Bahreïn et en Australie). Cependant, Charles Leclerc a commis sa première grosse erreur à Imola le week-end dernier. Alors qu’il se battait avec Sergio Pérez pour une meilleure place sur le podium, le pilote de 24 ans s’est montré tellement pressant qu’il est finalement parti en tête-à-queue. Charles Leclerc a finalement terminé le Grand Prix d’Emilie-Romagne en sixième position. Pour Mika Häkkinen, double champion du monde en 1998 et 1999, cette faute doit lui servir de leçon pour la suite de la saison.

« Parfois, se contenter de la 2ème ou 3ème place est la bonne stratégie »