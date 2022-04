Formule 1

Formule 1 : Verstappen appelle à une énorme révolution en F1 !

Publié le 30 avril 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 30 avril 2022 à 19h40

Pour cette saison, la Formule 1 a modifié le format de ses week-ends en les réduisant d'un jour. Mais Max Verstappen estime que cette méthode ne fonctionne pas et qu'il faut la changer au plus vite.

En 2022, il n’y a pas que la réglementation qui a changé en Formule 1. En effet, le format des week-ends de course a également connu quelques modifications puisque désnormais, les conférences de presse ont lieu le vendredi, avant la première séance d’essais libres, contrairement au jeudi la saison passée. Cette modification devait permettre aux différentes écuries de passer moins de temps aux abords des pistes. Mais finalement, les journées sont plus longues et Max Verstappen estime que cela doit cesser comme il l’a expliqué après les discussions entre la GPDA (l'association des pilotes de Grand Prix) et la F1.

« Il faut vraiment que ça change »