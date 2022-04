Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Ferrari... Verstappen envoie un message fort sur sa voiture après Imola !

Publié le 25 avril 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 avril 2022 à 21h38

Après quelques difficultés rencontrées par Max Verstappen en début de saison, Red Bull semble avoir régler ses problèmes, ce qui a permis au Néerlandais de s'imposer à Imola. Interrogé sur la possibilité que sa voiture soit plus rapide que celle de Ferrari, le pilote de 24 ans estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur le sujet.

En ce début de saison de Formule 1, Max Verstappen a fait face à quelques problèmes techniques avec sa voiture. Mais lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne, tout avait l’air d’aller bien mieux pour le Néerlandais. Le travail de Red Bull a porté ses fruits puisque Max Verstappen a signé une solide victoire avec 16 secondes d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, deuxième. Après cet excellent résultat de Red Bull, Max Verstappen a été interrogé sur la possibilité que l’écurie autrichienne possède désormais une voiture plus rapide que celle de Ferrari. Mais pour le pilote de 24 ans, il est encore trop tôt pour se prononcer sur le sujet.

Pour Verstappen, la vitesse de la monoplace est « une question de détails »