Formule 1 : Red Bull livre une excellente nouvelle à Verstappen avant Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 22 avril 2022 à 18h41

En ce début de saison, Max Verstappen a dû faire face à quelques problèmes techniques avec sa voiture. Mais tout devrait être réglé pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne selon Christian Horner.

Depuis le début de saison, Max Verstappen fait face à quelques problèmes techniques. En trois courses, le Néerlandais a été contraint d’abandonner à deux reprises et se situe donc à la sixième place du classement général grâce à sa victoire en Arabie Saoudite. Mais lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne, tout devrait aller beaucoup mieux pour le pilote de 24 ans. Red Bull a cherché d’où venait le problème et semble l’avoir réglé en marge de la course à Imola comme l’a expliqué Christian Horner.

Le problème moteur de Verstappen est « réglé pour ce weekend » selon Horner