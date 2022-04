Formule 1

Formule 1 : Verstappen reçoit un message fort après son mauvais début de saison !

Publié le 20 avril 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

En ce début de saison, Max Verstappen fait face à quelques difficultés avec sa monoplace. Mais pour Damon Hill, le pilote de Red Bull réagit plutôt bien même s'il a déjà montré des signes de frustration.

En 2021, après une rivalité intense avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde. Mais en ce début de saison, tout ne se passe pas comme prévu pour le pilote de Red Bull. En trois courses, le Néerlandais a été contraint d’abandonner à deux reprises. Malgré sa victoire lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Max Verstappen pointe donc à la sixième place du classement général de la Formule 1. Si le pilote de 24 ans a déjà montré quelques signes de frustration, Damon Hill estime qu’il réagit plutôt bien à ses difficultés.

Pour Damon Hill, Max Verstappen réagit plutôt bien à ses problèmes techniques du début de saison