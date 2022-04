Formule 1

Formule 1 : Russie, Poutine… Mazepin lâche un message fort après son départ de Haas !

Publié le 19 avril 2022 à 14h35 par B.C.

Remercié par Haas en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, Nikita Mazepin ne cache pas sa frustration et espère faire son retour en Formule 1.

À quelques jours du début de cette nouvelle saison de Formule 1, Haas a pris la décision de se séparer de Nikita Mazepin avec effet immédiat en raison du conflit en Ukraine. Le Russe a ainsi fait les frais de la guerre déclarée par Vladimir Poutine, et le pilote de 23 ans a encore du mal à digérer cette décision. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto, Nikita Mazepin affiche le souhait de rebondir en Formule 1, bien que son avenir reste très incertain.

« Je dois simplement être patient et attendre que les choses se décantent »