Formule 1

Formule 1 : Ce message inquiétant sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 17 avril 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que le début de saison est plutôt difficile pour Lewis Hamilton, certains craignent des conséquences sur l’avenir du pilote Mercedes.

Durant l’intersaison, les questions étaient plus que nombreuses sur l’avenir de Lewis Hamilton. Suite à son échec face à Max Verstapenn, le pilote Mercedes avait totalement disparu. De quoi faire craindre le pire à certains, qui évoquaient alors une possible retraite du Britannique. Finalement, Hamilton est bel et bien revenu pour cette saison 2022, mais cela ne se passe pas de la meilleure des manières pour le septuple champion du monde. De quoi alors relancer les questions sur son avenir ?

« Il va commencer à penser à changer d’équipe »