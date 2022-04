Formule 1

Formule 1 : La belle anecdote de Lewis Hamilton sur… Neymar !

Publié le 14 avril 2022 à 13h35 par Th.B.

Figure de proue de sa discipline, Lewis Hamilton a révélé être particulièrement attaché au Brésil où il pourrait être fait citoyen d’honneur et en a profité pour révéler un forcing de Neymar. Explications.

Du haut de ses 37 ans et de ses 15 années passées en Formule 1, Lewis Hamilton s’est bâti une belle réputation dans le monde de l’automobile, mais également dans le show-business. Très actif pour des causes humanitaires et très en vue lors de gros évènements, le pilote Mercedes a pu se faire un énorme carnet d’adresse au fil du temps. D’ailleurs, bien qu’il soit de sept ans son aîné, Lewis Hamilton pourrait devenir un proche de Neymar à l’avenir, la star du PSG ne cessant de l’inciter à le rejoindre pendant les fêtes de fin d’année au Brésil, une culture qu’il affectionne tout particulièrement.

«Neymar m’invite chaque année, mais je n’en ai jamais eu l’occasion. J’attends mon passeport brésilien !»