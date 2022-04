Formule 1

Formule 1 : Red Bull répond au coup de gueule de Verstappen !

Publié le 13 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Ayant dû abandonner lors du Grand Prix d’Australie, Max Verstappen n’avait pas caché sa frustration à l’encontre de son écurie. Christian Horner, patron de Red Bull, a tenu à lui répondre.

En ce début de saison, Max Verstappen n’est pas vraiment chanceux. Si le champion du monde 2021 a remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite, il n’a toutefois pas pu terminer la course à Bahreïn ainsi qu’en Australie, le week-end dernier. C’est donc compliqué pour le pilote Red Bull, qui n’a pas manqué d’exprimer sa colère après la course à Melbourne. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai dû arrêter la voiture. On va enquêter sur ce qui s’est passé. Bien sûr, c’est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je n’accepte pas la situation, il faut qu’on travaille », avait notamment lâché Verstappen.

« Ils avaient juste un réglage plus heureux »