Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Mercedes reçoit un message fort pour la course au titre !

Publié le 12 avril 2022 à 18h35 par P.L.

Malgré les difficultés de Mercedes en ce début de saison, George Russell fait preuve d'une régularité remarquable. Grâce à cela, et ajouté à l'expérience de Lewis Hamilton, Mika Häkkinen refuse d'exclure l'écurie allemande de la course au titre.

Depuis le début de saison, Mercedes fait face à de nombreuses difficultés. L’écurie allemande n’arrive pas à trouver le bon équilibre pour avoir une voiture qui puisse être à la lutte avec Red Bull et Ferrari. Mais malgré cela, George Russell est monté sur la deuxième marche du podium au classement général après sa troisième place au Grand Prix d’Australie. Grâce à la régularité que le Britannique affiche et l’expérience de Lewis Hamilton, Mika Häkkinen n’exclut pas que Mercedes puisse entrer dans la course au titre avec la Scuderia et Red Bull.

«Ce championnat pourrait facilement se transformer en une lutte à trois entre Mercedes, Red Bull et Ferrari»