Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur avant le GP d’Australie !

Publié le 9 avril 2022 à 13h35 par P.L.

Pour le Grand Prix d'Australie, Lewis Hamilton et George Russell partiront de la cinquième et sixième position. Mais le septuple champion du monde pense que le podium est atteignable avec un peu de chance.

Depuis le début de saison, Mercedes fait face à quelques difficultés. Suite à la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, l’écurie menée par Toto Wolff n’a toujours pas trouvé le bon équilibre pour avoir une monoplace performante. De ce fait, Lewis Hamilton et George Russell n’affichent pas les résultats escomptés, alors que Ferrari commence doucement à prendre le large au classement constructeurs. Pour le Grand Prix d’Australie qui se tiendra ce dimanche, les deux Britanniques partiront respectivement de la cinquième et sixième place. Mais Lewis Hamilton pense pouvoir atteindre le podium avec un peu de chance.

« Le podium est peut-être possible avec quelques incidents »