Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur Lewis Hamilton !

Publié le 6 avril 2022 à 19h35 par A.M. mis à jour le 6 avril 2022 à 19h38

Malgré le début de saison plus que poussif de Mercedes, Damon Hill pense toujours que Lewis Hamilton peut aller chercher le titre.

Après une bataille intense avec Max Verstappen et la perte d'un huitième titre qui lui tendait les bras, Lewis Hamilton ne s'attendait surement pas à rencontrer un début de saison aussi compliqué. En effet, Mercedes n'a pas encore réussir un produire une monoplace capable de jouer les victoires et semble très loin de Ferrari et Red Bull comme en témoignent les résultats de Lewis Hamilton en ce début de saison qui, après une troisième place un peu miraculeuse à Bahreïn, a dû se contenter du point de la 10ème place en Arabie Saoudite. Malgré tout, Damon Hill refuse d'enterrer le septuple Champion du monde dans la course au titre.

Damon Hill croit au titre d'Hamilton